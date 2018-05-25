Автор Олег Егоров пытается рассуждать о смысле существования Беларуси, причем перевести разговор в чисто экономическую плоскость.





Он сравнивает государство с бизнес-холдингом. Если холдинг высокодоходный — его самостоятельность оправдана. А если он убыточен (как Беларусь), то должен быть ликвидирован.





«Военное обозрение» пишет, что за годы независимости структура производства в Беларуси деградировала настолько, что прибыль реально генерируют лишь два нефтеперерабатывающих предприятия и «Беларуськалий». Лишь три предприятия — на всё 10-миллионное государство, пишет российский аналитик.





«То есть, с одной стороны, те самые белорусы, с другой стороны — Россия с её нефтью, дотациями и рынком труда, а посередине «гвоздик», то есть некое мутное гособразование, которое активно пытается выжить на столь скудной ресурсной базе, как уже было описано, всячески привлекая к себе внимание и вставляя палки в колёса России», — пишет Егоров.





Автор пишет, что государство управляет белорусскими НПЗ крайне неэффективно, а «единственная доступная для них нефть — российская». Таким образом, Егоров утверждает, что этим заводам будет хорошо в составе России.





«Вопрос: зачем вокруг 2 НПЗ, сидящих на давальческой нефти, городить отдельное государство с некой «особой» мовой?» — не унимается автор.





Далее в материале утверждается, что за годы независимости Беларусь так и не создала «современных высокотехнологичных экспортных производств», поэтому не имеет права на собственное государство.





Однако тут же Егоров вспоминает Минский завод колесных тягачей — его бы автор хотел бы видеть также в составе России. «Военное обозрение» возмущается, что завод сотрудничает с китайцами и прогнозирует МЗКТ скорую гибель.





Возмущение автора вызывает и то, что Беларусь использует порты стран Балтии вместо российских. Не скрывает своего раздражения Егоров и когда пишет о военно-экономическом сотрудничестве Беларуси и Украины:





«Для Лукашенко загрузить прибалтийские порты/снабдить ВСУ солярой даже важнее, чем загрузить собственные НПЗ… не человек — золото».









Автор отмечает, что Беларусь «де-факто оказалась очень плотно завязана на российскую экономику, российские финансы и российские ресурсы», а элиты в Беларуси прозападно настроены, поэтому такое положение вещей не может продолжаться бесконечно.

А тому, что в Беларусь смогут прийти западные инвесторы, а самой стране удастся интегрироваться в западные экономические объединения, Егоров не верит, пишет nn.by

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