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The Wall Street Journal: США намерены ввести новые санкции против КНДР

По словам источника в американской администрации, власти Соединенных Штатов "рассматривают введение десятков новых санкций" против Северной Кореи.

Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против Северной Кореи в начале следующей недели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.
 
Отмечается, что новые санкции против КНДР обсуждались на заседании совета национальной безопасности США в четверг, 24 мая. По словам источника, американские власти "рассматривают введение десятков новых санкций".
 
Кроме того, на заседании также обсуждалась возможность военного вмешательства.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Северной Корее заявили, что все равно рассчитывают наладить отношения с США, передает korrespondent.net



10:40 25/05/2018






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