Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против Северной Кореи в начале следующей недели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

Отмечается, что новые санкции против КНДР обсуждались на заседании совета национальной безопасности США в четверг, 24 мая. По словам источника, американские власти "рассматривают введение десятков новых санкций".

Кроме того, на заседании также обсуждалась возможность военного вмешательства.





Напомним, накануне президент США Дональд Трамп отменил личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Северной Корее заявили, что все равно рассчитывают наладить отношения с США, передает korrespondent.net







