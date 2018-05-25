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Палата представителей США одобрила военную помощь Украине на $250 млн

Эти ассигнования содержатся в оборонном бюджете на 2019 финансовый год, размер которого составляет $717 млрд

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла ежегодный законопроекта о финансировании оборонных программ и военных операций, предусматривающую выделение военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов.

Соответствующая статья включена в принятый законопроект о финансировании и политике американского Министерства обороны на следующий год.

Согласно краткому описанию законопроекта, он предлагает «удовлетворить запрос президента по Украине, включая 250 млн на летальные оборонительные средства».

Конкретные виды оружия для поставки в Украину в документе не указаны, однако ранее США уже снабдили Киев противотанковыми ракетами Javelin, снайперскими винтовками и другими видами оружия.

Хотя законопроект был принят 351 голосом против 66, это еще не окончательное решение: свое слово должен сказать Сенат, рассматривающий собственную версию законопроекта, работу над которой сенатский комитет по вооруженным силам завершил на этой неделе.

Прежде, чем документ отправится на подпись президенту, две версии необходимо объединить в одну.


Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Мак Торнберри в своем заявлении отметил, что пришло время «дать и союзникам, и противникам понять, что мы серьезно настроены защищать эту страну», передает Голос Америки

10:32 25/05/2018






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