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Украина запретила въезд нобелевскому лауреату из Беларуси

Украина запретила въезд на свою территорию нобелевскому лауреату, выходцу из Беларуси Жоресу Алферову.

Как отмечается в соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, эта санкция будет действовать в отношении 88-летнего ученого бессрочно, передает радио «Свабода».

Ранее Жорес Алферов был включен в базу сайта «Миротворец», поскольку «умышленно неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины при въезде на оккупированную территорию Автономной Республики Крым».

Кроме того, в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украину, попали также несколько крымчан, белорусов по месту рождения, которые во время последних выборов президента России работали в составе избирательных комиссий на территории Крыма от партии «Единая Россия».

10:03 25/05/2018






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