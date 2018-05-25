Украина запретила въезд нобелевскому лауреату из Беларуси
Украина запретила въезд на свою территорию нобелевскому лауреату, выходцу из Беларуси Жоресу Алферову.
Как отмечается в соответствующем решении Совета национальной безопасности и обороны Украины, эта санкция будет действовать в отношении 88-летнего ученого бессрочно, передает радио «Свабода».
Ранее Жорес Алферов был включен в базу сайта «Миротворец», поскольку «умышленно неоднократно незаконно пересекал государственную границу Украины при въезде на оккупированную территорию Автономной Республики Крым».
Кроме того, в перечень лиц, которым запрещен въезд на территорию Украину, попали также несколько крымчан, белорусов по месту рождения, которые во время последних выборов президента России работали в составе избирательных комиссий на территории Крыма от партии «Единая Россия».
10:03 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.