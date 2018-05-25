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Мининформации определило, какие сведения будут по-белорусски на госсайтах

Со следующего года сайты государственных органов и организаций будут обязаны размещать расширенный объем информации по-белорусски. Миниформ определил перечень информации, которая обязательно должна быть на двух языках.

Об этом ведомство проинформировало в своем ответе на обращение Партии БНФ по поводу изменений в закон "О средствах массовой информации", принятых 19 апреля в первом чтении, передает пресс-служба партии. Письмо подписал министр информации Александр Карлюкевич.

Положение вступает в силу с 1 января 2019 года. Оно затрагивает не только сайты центральных и местных госорганов и госорганизаций, но также и сайты хозяйственных обществ, в которых государство владеет долей собственности (то есть — все государственные предприятия).

Обязательно по-белорусски должна быть следующая информация:

— общая информация об организации (официальное название и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты; номера телефонов справочных служб; режим работы; сведения о задачах и функциях государственного органа и организации, их структурных подразделений; перечень территориальных органов, подчиненных (входящих в состав) организаций государственного органа и обособленных подразделений организации, сведения о задачах и функциях, а также их почтовые адреса, адреса интернет-сайтов и электронной почты, номера телефонов их справочных служб; сведения о руководителе госоргана и организации (должность, фамилия, имя, отчество, номер служебного телефона);

— информация о работе с обращениями граждан и юридических лиц: порядок, время и место личного приема граждан и порядок рассмотрения обращений; специальная рубрика "Электронные обращения"; способ или способы подачи электронных обращений в государственный орган, другую государственную организацию (ссылка на адрес электронной почты и (или) размещение в специальной рубрике на интернет-сайте); номера телефонов "горячих линий", телефонов доверия и справочных служб; наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего государственного органа и организации;

— информация об осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и граждан: названия административных процедур; порядок подачи заявлений об осуществлении административных процедур в электронной форме (при ее наличии); исчерпывающие перечни документов и (или) сведений, предоставляемых для осуществления административных процедур; порядок заполнения и представления бланков (форм) документов; сроки осуществления административных процедур; сроки действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административных процедур; размер платы, взимаемой при осуществлении административных процедур, а также реквизиты банковских счетов для внесения такой платы; время приема, места нахождения, номер служебного телефона, фамилия, имя, отчество, должность ика (работников) государственного органа и организации, осуществляющего (осуществляющих) прием заявлений об осуществлении административных процедур; наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего государственного органа и организации;

— информация о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, оказываемых) организацией: перечень товаров (работ, услуг); цены (тарифы) на товары (работы, услуги);

— информация о формах обратной связи.

Однако при этом тексты нормативно-правовых актов и формы (образцы) документов будут предоставляться по-прежнему только на языке их официального утверждения. То есть, по-русски.
Еврорадио
08:37 25/05/2018






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