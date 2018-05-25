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Могилевская триумфальная арка, которую строят на окраине города, стоит почти 2 млн. долларов?

Власти просят скинуться на неё ещё. Какой-то специфический триумф.

Сайту mspring.online стала известна точная стоимость строительства триумфальной арки на въезде в Могилев. Согласно анонимному источнику в горисполкоме, речь идет о сумме почти в 4 млн. рублей.


Целиком проект носит название «Благоустройство кольцевого пересечения на ПК151 – возведение арки с подземным переходом. Арка объект №17.17». Заказчиком выступает Управление коммунального строительства г. Могилева.


Сметная стоимость на дату начала разработки сметной документации составила сначала 4 212 976 рублей, позже была уменьшена до 3 849 121 рубля. Таким образом, арка обойдется могилевчанам почти в 2 миллиона долларов.

В июле 2017 года, когда строительство началось, «Могилевские ведомости» рассказали, что только на надземную часть пойдет «около 500 тысяч рублей». Согласно газеты, часть этих средств планировалось собрать с могилевчан.

В апреле 2018 года другая газета – «Вестник Могилева» — рассказала, что строительство будет осуществляться «исключительно за счет пожертвований горожан, добровольного участия небезразличных, в том числе могилевских и не могилевских предприятий и организаций». Директор Управления капитальным строительством г. Могилева Андрей Москалев похвастался, что лично пожертвовал 100 рублей, а всего его организация отдала 10 тысяч рублей.


23 мая в социальных сетях появилась информация, что могилевский горисполком просит организации города «рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на строительство арки на Минском шоссе». Поручение дал лично председатель горисполкома Владимир Цумарев.


Позиция властей состоит в том, что «арка станет подарком г. Могилева от могилевчан, а также улучшит внешний облик областного центра с учетом проведения в 2018 году V Форума регионов Беларуси и России». Напомним, что на это мероприятие президент Александр Лукашенко позвал российского коллегу Владимира Путина.

08:08 25/05/2018






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