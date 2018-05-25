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В мировом индексе паспортов Беларусь поднялась на ступеньку выше

Беларусь по итогам первого квартала 2018-го поднялась с 65-го на 64-е место в индексе паспортов, который составляется компанией Henley & Partners.

Свежий рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения их жителей опубликован на днях. Теперь он обновляется несколько раз в год, говорится в сообщении компании.

По данным Henley & Partners, число стран и территорий с упрощенным въездом для граждан Беларуси достигло 76-ти. Ранее их насчитывалось 71, то есть на 5 меньше.

В новом рейтинге наше государство делит одну строчку с Казахстаном и Таиландом.

Россия также поднялась на одно место выше, с 48-го на 47-е. Украина перепрыгнула с 44-го на 38-е,  Латвия и Литва – с 12-го на 10-е.


На первом же месте впервые за долгое время обосновалась Япония. Жителям этой страны сейчас можно без визы посещать 189 стран и территорий.

На втором месте – Германия, которую и сместила Япония. А на третьем – Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея.

И наоборот, странами с самым низким уровнем свободы передвижения индекс называет Афганистан и Ирак. Их жители могут посетить без визы лишь 30 стран и территорий.

На втором месте с конца – Сирия и Сомали, а на третьем – Пакистан.

Belmir.by
07:59 25/05/2018






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