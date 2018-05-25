В мировом индексе паспортов Беларусь поднялась на ступеньку выше
Беларусь по итогам первого квартала 2018-го поднялась с 65-го на 64-е место в индексе паспортов, который составляется компанией Henley & Partners.
Свежий рейтинг стран мира по уровню свободы передвижения их жителей опубликован на днях. Теперь он обновляется несколько раз в год, говорится в сообщении компании.
По данным Henley & Partners, число стран и территорий с упрощенным въездом для граждан Беларуси достигло 76-ти. Ранее их насчитывалось 71, то есть на 5 меньше.
В новом рейтинге наше государство делит одну строчку с Казахстаном и Таиландом.
Россия также поднялась на одно место выше, с 48-го на 47-е. Украина перепрыгнула с 44-го на 38-е, Латвия и Литва – с 12-го на 10-е.
На первом же месте впервые за долгое время обосновалась Япония. Жителям этой страны сейчас можно без визы посещать 189 стран и территорий.
На втором месте – Германия, которую и сместила Япония. А на третьем – Испания, Италия, Финляндия, Франция, Швеция и Южная Корея.
И наоборот, странами с самым низким уровнем свободы передвижения индекс называет Афганистан и Ирак. Их жители могут посетить без визы лишь 30 стран и территорий.
На втором месте с конца – Сирия и Сомали, а на третьем – Пакистан.
07:59 25/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.