Три мнения по поводу белорусского нейтралитета

В ходе международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", проходящей в Минске с 23 по 25 мая, Александр Лукашенко обозначил белорусский внешнеполитический нейтралитет.





"Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России и всего Востока. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы, - сказал Александр Лукашенко. - Просто наше положение дает ответ на этот вопрос. Мы это место жительства белорусского народа не выбирали - так Господь определил. Отсюда наша и внешняя политика, и позиция вообще", - заявил Александр Лукашенко.





При этом он подчеркнул, что Беларусь, находясь на стыке Евразийского и Европейского союзов, особо заинтересована в их взаимном сближении.





Thinktanks.by попросил политологов из разных стран, принимающих участие в конференции, прокомментировать данную позицию и высказать свое мнение по поводу отношения Москвы к стремлению Минска быть «не с Россией» и «не с Европой».





Камиль Клысинский, эксперт Центра восточных исследований (Варшава):





- Россия смотрит на такие заявления пока взвешенно, потому что понимает, что у Беларуси особого выбора нет. Беларусь остается для нее более-менее лояльным государством, которое соблюдает общие правила игры, не выходит из рамок военного и экономического союза с Москвой и не стремиться в Евросоюз. Белорусское же стремление к вступлению в уже существующие организации, например в ВТО, не несет никакой угрозы российским интересам. Конечно, есть действия, которые Москве не нравятся. К примеру, разрешение безвизового въезда в Беларусь граждан из 80 стран мира. Но пока это не та красная линия, переход за которую может вызвать серьезную реакцию России. А заявления о белорусском нейтралитете Москвой не то, чтобы одобряются, а обходятся молчанием и отсутствием реакции.





Арсений Сивицкий, директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск):





- Я не думаю, что в ближайшее время возможна какая-нибудь разрядка между Россией и западными странами. А это значит, что Беларусь будет оказываться под давлением России. Кремль будет пытаться нас втянуть в эту конфронтацию. И наши заявления о стремлении к нейтралитету, о том, что наша политика мультивекторная, они не воспринимаются в России, как нечто приемлемое. Действует логика: или в нами, или против нас. То есть Кремль действует в той модели поведения, которую мы привыкли видеть в последнее время: в одн ороннем порядке обеспечивает свои интересы без учета мнений и интересов партнеров.





Владимир Фесенко, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» (Киев):





- Нейтралитета на самом деле нет. Есть игра в многовекторность, в посредничество. То есть банальная, прагматичная политика. Я думаю, в России это тоже видят, понимают, где-то закрывают глаза, а где-то – одергивают. При необходимости – через материальные или символические жесты. Скорее всего, Москва будет относиться с некоторым пониманием к этой роли Минска и, может быть даже иногда использовать, пропуская некоторые вещи не через себя, а через Лукашенко. Использовать его в качестве посредника. Хотя, надо понимать, что у Путина и так имеется набор вариантов и потенциальных посредников. Кстати, уже обозначилась конкуренция на роль переговорной площадки. Еще раньше такую возможность предложил Назарбаев, хотя летать в Астану не очень удобно, а в последнее время подобные интенции появились у Эрдогана. То есть здесь имеется конкуренция, но на постсоветском пространстве в этом качестве Лукашенко удается удержать лидерство. Конечно, у него будут риски. Как у акробата на канате. И весь вопрос: как долго удастся удержать равновесие. Пока удается.





Если у Путина появится запрос на диалог, тогда появятся дополнительные возможности для Лукашенко. Тогда можно и Минск в качестве площадки использовать и самому играть более активную роль. Но если конфликт России и Запада будет усиливаться, то этот эффект растяжки чреват очень большим риском. Лукашенко будет вынужден либо сворачивать отношения с Западом, либо как-то капсулироваться и ожидать подходящих возможностей в будущем.