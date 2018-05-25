Британия возмущена звонком российских пранкеров

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.









Запись 18-минутного разговора с британским министром на своем канале в YouTube разместил прокремлевский британский журналист Грэм Филипс.





Во время разговора Борис Джонсон поздравляет якобы Пашиняна с его избранием на должность премьера и обсуждает отношения между Великобританией и Россией, а также отравление в Солсбери.





Британский МИД заявил, что Джонсон понял, что звонок был фальшивым.





За звонком, вероятно, стоят два известных российских политических пранкера - Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).