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Британия возмущена звонком российских пранкеров

Великобритания решила расследовать, каким образом российские пранкеры смогли дозвониться и поговорить по телефону с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, передает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.


Запись 18-минутного разговора с британским министром на своем канале в YouTube разместил прокремлевский британский журналист Грэм Филипс.

Во время разговора Борис Джонсон поздравляет якобы Пашиняна с его избранием на должность премьера и обсуждает отношения между Великобританией и Россией, а также отравление в Солсбери.

Британский МИД заявил, что Джонсон понял, что звонок был фальшивым.

За звонком, вероятно, стоят два известных российских политических пранкера - Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

Korrespondent.net
07:28 25/05/2018






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