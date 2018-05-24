С перспективой оказаться в колонии: молодофронтовцу Яроменку назначили превентивный надзор на полгода
Молодофронтовцу Владимиру Яроменку назначили превентивный надзор на шесть месяцев. Об этом сообщила в соцсетях его жена Валентина.
Поводом стало то, что молодофронтовец не отсидел трое суток, которые ему назначили за защиту Куропат в начале 2017 года. Позже Яроменка задержали в рамках дела "Белого легиона", но выпустили без обвинения. Суд за Куропаты проошел в его отсутствие.
Теперь молодофронтовец должен отбыть трехсуточный арест и получит полугодовой превентивный надзор. Он должен находиться дома с 22.00 до 6.00. Сообщается, что за три нарушения ему может грозить заключение.
21:01 24/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.