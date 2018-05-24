Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Валерий Карбалевич: Через осторожность проглядывала беларуская инициатива «Хельсинки-2»

Политолог Валерий Карбалевич поделился с Беларускай праўдай первыми впечатлениями от международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». Форум, организованный инициативой «Минский диалог», проходит в Минске.

- Не впечатлило: выступление оказалось не слишком содержательным. Главная мысль – Беларусь выступает за мир, мы хотим, чтобы все конфликты в регионе решались мирно, Беларусь готова подставить плечо. Если нужна площадка – Беларусь всегда готова сделать все, как и в случае с урегулированием украинского конфликта. Короче, Беларусь за мир во всем мире и давайте жить мирно – месседж не совсем новый и свежий, но какой есть.

- «Хельсинки-2» по-прежнему остается гвоздем беларуской внешней политики?

- Да. Но было сказано очень осторожно, смутно. Было сказано: важно, где будут проходить переговоры, важно, кто инициировал переговоры. И через эту осторожность проглядывала беларуская инициатива «Хельсинки-2».

- Чего можно ожидать от конференции?

-А какой вы хотите эффект от международной конференции! Собрались люди, которые обсуждают актуальные проблемы; часто дискуссия приобретает острый характер, когда дискутируют украинские и российские эксперты. Обычная конференция, которая, тем не менее, собрала необычно много экспертов, которые приезжают в Беларусь нечасто, многие – впервые. Собрать такое количество экспертов удавалось, наверное, только в начале 1990-ых годов аналитическому центру «Восток-Запад». После 1992-1993 годов таких конференций я не припомню. Это можно считать определенным прорывом со стороны «Минского диалога».


20:03 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё