Общались под видом нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И услышали гудки в трубке только уже после откровенной издевки, передает «Комсомольская правда»





«МЫ НЕ ХОТИМ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»





Пранкеры: - Я в Сочи буду встречаться с Владимиром Путиным. Мне следует быть во всеоружии. Надеюсь, он меня не отравит там «Новичком».





Джонсон (смеется): - Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком». Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. И что я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России.





Пранкеры: - Да, я с вами согласен. Как вам известно, я только что общался с ним по телефону. Вы его знаете, наверное, получше. Что от него можно ожидать? Как себя вести с ним? Может что-то подскажете?





Джонсон: - Полагаю, единственное, что русские воспринимают, – это решительность и твердость. Поэтому вам следует очень ясно изложить ему свои амбиции и то, как вы видите будущее Армении. Но вам следует подчеркнуть, что это не означает угрозы для его интересов и что у него нет оснований для раздражения.





КТО ОТРАВИЛ СКРИПАЛЕЙ





Пранкеры: - Вы уверены, что это именно Путин приказал отравить Скрипалей? Очень темная история.





Джонсон: - Я в этом уверен.





Пранкеры: - Полагаю, что это не в его интересах.





Джонсон: - Мы абсолютно уверены, практически на 100%.





Пранкеры: - Вы не думаете, что это не в его интересах в преддверии Чемпионата мира по футболу, да и Скрипалей этих никто не знает? Россия уворачивается, заявляя, что Великобритания спрятала Скрипалей и уничтожила улики, как будто все это подстроили. Как мы можем поддержать вас в этом вопросе?





Джонсон: - Мы будем очень рады поделиться с вами дополнительными уликами, которые мы сможем своевременно предоставить. Полагаю, русским очень важно знать, что Великобритания твердо намерена им противодействовать. И мы продолжим оказывать давление на некоторых из олигархов из окружения Путина. Полагаю, самой действенной мерой стали, помимо санкций за Украину, санкции в отношении таких людей, как господин Дерипаска и компании «Русал». И в рамках действующего законодательства мы продолжим искать способы оказания все большего давления на них...В Кен нгтоне куда ни плюнь - одни олигархи. Но некоторые из них входят в окружение Путина, а некоторые – нет. Поэтому на это потребуется определенное время.





Пранкеры: - Они (русские. - Ред.) предоставили доказательства того, что видео, на котором запечатлен мальчик из Думы, - это подделка (речь о сирийском мальчике, который рассказал, как за финики изображал жертву химатаки в сирийской Думе. - Ред.). Вероятно, вы знаете про этого мальчика.





Джонсон: - Я этот ролик не видел. Но согласно нашим источникам, достоверно установлено, что правительственные силы (Асада) применили газ хлор, и практически точно, что это произошло не без использования знаний, полученных от России.









ДЕНЬГИ КРЕМЛЯ ЧЕРЕЗ СОБЧАК





Пранкеры: - Путин сказал мне, что Ксения Собчак недавно приезжала в Лондон и встречалась с людьми господина Корбина (лидер оппозиционной Лейбористской партии. - Ред.), чтобы передать им деньги из Кремля. Я не знаю, блефовал ли Путин, рассказывая мне это, но уверен, что вы и ваши спецслужбы должны быть в курсе. В Сочи я попытаюсь узнать какие-либо подробности, если у него будет хорошее настроение, и смогу после этого связаться с вами и поделиться этой информацией.





Джонсон: - Я это выясню. Чрезвычайно интересная информация. Уверен, что наши спецслужбы примут к сведению эту информацию и смогут сделать соответствующие выводы. Большое спасибо за эти интересные сведения!





«ОПОХМЕЛ» НА ПОСОШОК





Пранкеры: - Я недавно общался с президентом Украины Петром Порошенко. Он провел встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. И на ней произошел инцидент. Он упал. Было похоже, что это был яд, что его отравили. Но у него был с собой специальный антидот. Он всегда носит этот антидот с собой. Вы слышали про антидот «Опохмел»?





Джонсон: - Нет.





Пранкеры: - О-П-О-Х-М-Е-Л





Джонсон: - О-П-О-Х-М-Е-Л





Пранкеры: - Он постоянно его принимает. Полезная вещь. Надеюсь, что при встрече вы сможете его оценить. Вас он тоже может заинтересовать. Настоятельно рекомендую. Алло!





На этом моменте Борис Джонсон догадался, что его разыгрывают и бросил трубку.