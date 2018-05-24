Никол Пашинян: надеюсь, Путин меня не отравит. Новый розыгрыш пранкеров
Известные российские пранкеры - Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) - дозвонились до самого экстравагантного (после Дональда Трампа) западного политика - министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.
Общались под видом нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна. И услышали гудки в трубке только уже после откровенной издевки, передает «Комсомольская правда».
«МЫ НЕ ХОТИМ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
Пранкеры: - Я в Сочи буду встречаться с Владимиром Путиным. Мне следует быть во всеоружии. Надеюсь, он меня не отравит там «Новичком».
Джонсон (смеется): - Очень важно не развязывать новую холодную войну. Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком». Их действия, как правило, носят весьма разрушительный характер. И это вредит России. И что я хотел бы донести до Путина: мы не хотим холодной войны, мы хотим увидеть положительные подвижки в действиях России.
Пранкеры: - Да, я с вами согласен. Как вам известно, я только что общался с ним по телефону. Вы его знаете, наверное, получше. Что от него можно ожидать? Как себя вести с ним? Может что-то подскажете?
Джонсон: - Полагаю, единственное, что русские воспринимают, – это решительность и твердость. Поэтому вам следует очень ясно изложить ему свои амбиции и то, как вы видите будущее Армении. Но вам следует подчеркнуть, что это не означает угрозы для его интересов и что у него нет оснований для раздражения.
КТО ОТРАВИЛ СКРИПАЛЕЙ
Пранкеры: - Вы уверены, что это именно Путин приказал отравить Скрипалей? Очень темная история.
Джонсон: - Я в этом уверен.
Пранкеры: - Полагаю, что это не в его интересах.
Джонсон: - Мы абсолютно уверены, практически на 100%.
Пранкеры: - Вы не думаете, что это не в его интересах в преддверии Чемпионата мира по футболу, да и Скрипалей этих никто не знает? Россия уворачивается, заявляя, что Великобритания спрятала Скрипалей и уничтожила улики, как будто все это подстроили. Как мы можем поддержать вас в этом вопросе?
Джонсон: - Мы будем очень рады поделиться с вами дополнительными уликами, которые мы сможем своевременно предоставить. Полагаю, русским очень важно знать, что Великобритания твердо намерена им противодействовать. И мы продолжим оказывать давление на некоторых из олигархов из окружения Путина. Полагаю, самой действенной мерой стали, помимо санкций за Украину, санкции в отношении таких людей, как господин Дерипаска и компании «Русал». И в рамках действующего законодательства мы продолжим искать способы оказания все большего давления на них...В Кен нгтоне куда ни плюнь - одни олигархи. Но некоторые из них входят в окружение Путина, а некоторые – нет. Поэтому на это потребуется определенное время.
Пранкеры: - Они (русские. - Ред.) предоставили доказательства того, что видео, на котором запечатлен мальчик из Думы, - это подделка (речь о сирийском мальчике, который рассказал, как за финики изображал жертву химатаки в сирийской Думе. - Ред.). Вероятно, вы знаете про этого мальчика.
Джонсон: - Я этот ролик не видел. Но согласно нашим источникам, достоверно установлено, что правительственные силы (Асада) применили газ хлор, и практически точно, что это произошло не без использования знаний, полученных от России.
ДЕНЬГИ КРЕМЛЯ ЧЕРЕЗ СОБЧАК
Пранкеры: - Путин сказал мне, что Ксения Собчак недавно приезжала в Лондон и встречалась с людьми господина Корбина (лидер оппозиционной Лейбористской партии. - Ред.), чтобы передать им деньги из Кремля. Я не знаю, блефовал ли Путин, рассказывая мне это, но уверен, что вы и ваши спецслужбы должны быть в курсе. В Сочи я попытаюсь узнать какие-либо подробности, если у него будет хорошее настроение, и смогу после этого связаться с вами и поделиться этой информацией.
Джонсон: - Я это выясню. Чрезвычайно интересная информация. Уверен, что наши спецслужбы примут к сведению эту информацию и смогут сделать соответствующие выводы. Большое спасибо за эти интересные сведения!
«ОПОХМЕЛ» НА ПОСОШОК
Пранкеры: - Я недавно общался с президентом Украины Петром Порошенко. Он провел встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. И на ней произошел инцидент. Он упал. Было похоже, что это был яд, что его отравили. Но у него был с собой специальный антидот. Он всегда носит этот антидот с собой. Вы слышали про антидот «Опохмел»?
Джонсон: - Нет.
Пранкеры: - О-П-О-Х-М-Е-Л
Джонсон: - О-П-О-Х-М-Е-Л
Пранкеры: - Он постоянно его принимает. Полезная вещь. Надеюсь, что при встрече вы сможете его оценить. Вас он тоже может заинтересовать. Настоятельно рекомендую. Алло!
На этом моменте Борис Джонсон догадался, что его разыгрывают и бросил трубку.
19:49 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.