Лукашенко объявил замечание Шерстневу и Доманевскому

Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.





Интересно, что дисциплинарные взыскания для чиновников высокого ранга, как правило, не становятся основанием для непродления контракта или увольнения.