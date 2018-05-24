Шишко работал заместителем министра транспорта и коммуникаций с июня 2010 года – на эту должность он перешел с поста руководителя Московского района Бреста. В Минтрансе Шишко курировал вопросы в том числе пассажирского транспорта и маршруток.





Как стало известно в четверг, Шишко был освобожден от должности заместителя министра еще накануне. С сайта Минтранса информация о чиновнике уже удалена.





В постановлении Совмина указано, что Шишко уволен в связи с "несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой". Какие именно ограничения он нарушил, не сообщается.





Госслужащим в Беларуси запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через других лиц, оказывать содействие родственникам в бизнесе, принимать участие в забастовках, выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с педагогической работой, и другое.









Недавно Лукашенко критиковал Минтранс. По его словам, все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений в системе данного ведомства. Он заявил, что в министерстве нужно кардинальным образом навести порядок. Но в итоге должности лишился не министр, а его заместитель.



