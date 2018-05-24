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"Несоблюдение ограничений госслужбы": замминистра транспорта лишился портфеля

Правительство Беларуси освободило от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций Александра Шишко.

Шишко работал заместителем министра транспорта и коммуникаций с июня 2010 года – на эту должность он перешел с поста руководителя Московского района Бреста. В Минтрансе Шишко курировал вопросы в том числе пассажирского транспорта и маршруток.

Как стало известно в четверг, Шишко был освобожден от должности заместителя министра еще накануне. С сайта Минтранса информация о чиновнике уже удалена.

В постановлении Совмина указано, что Шишко уволен в связи с "несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой". Какие именно ограничения он нарушил, не сообщается.

Госслужащим в Беларуси запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через других лиц, оказывать содействие родственникам в бизнесе, принимать участие  в забастовках, выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с педагогической работой, и другое.


Недавно Лукашенко критиковал Минтранс. По его словам, все чаще возникают вопросы коррупционных проявлений в системе данного ведомства. Он заявил, что в министерстве нужно кардинальным образом навести порядок. Но в итоге должности лишился не министр, а его заместитель.


Источник: sputnik.by
17:37 24/05/2018






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