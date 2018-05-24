Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Трамп объяснил, что не видит возможности провести встречу с Ким Чен Ыном «в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе недавних заявлений» Северной Кореи.





«Вы рассказывает о возможностях в ядерной сфере, однако наши [возможности] гораздо мощнее, и я молюсь Богу, что они никогда не будут приведены в действие», — говорится в письме Трампа.





Вместе с тем, Трамп добавил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи в будущем, пишет novayagazeta.ru



