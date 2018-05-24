Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
О своем отказе от встречи Трамп написал в письме Ким Чен Ыну, текст которого опубликовал Белый дом.
Трамп объяснил, что не видит возможности провести встречу с Ким Чен Ыном «в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе недавних заявлений» Северной Кореи.
«Вы рассказывает о возможностях в ядерной сфере, однако наши [возможности] гораздо мощнее, и я молюсь Богу, что они никогда не будут приведены в действие», — говорится в письме Трампа.
Вместе с тем, Трамп добавил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи в будущем, пишет novayagazeta.ru
Историческая встреча двух лидеров должна была состояться в Сингапуре 12 июня.
16:55 24/05/2018
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