"Сами вы подделка": минчанка ответила Шуневичу

– МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за “свои права”, и сам день сообщества – всего лишь подделка!» А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека – это подделка», – написала Вика Биран в своем Facebook.









CityDog.by связался с Викой и узнал, почему она выбрала такой метод протеста.





– После появления информации на сайте МВД я следила за ситуацией. Я лесбиянка, поэтому это не обошло меня мимо. Это касается меня, моих друзей, моих коллег, и я очень эмоционально реагировала на эти сообщения, – рассказала Вика. – Сначала я была просто обижена, потому что воспринимаю это как личное оскорбление, а потом просто разозлилась – не могла читать новости, слушать интервью и наблюдать за реакцией на эту историю. Я поняла, что мне необходимо что-то сделать, иначе злость и обида сожрет меня изнутри.





У Вики не было цели никого провоцировать, поэтому она попросила подругу сфотографировать ее на фоне зданий, «где, как мне кажется, и сидят люди, которые оскорбляют лично меня и моих друзей».





– Это мое непосредственное желание. Я решила не ждать и не привлекать к этому других людей и вышла одна. Если кто-то захочет повторить, то я буду только рада, – говорит Вика. – Я просто не могла уже терпеть.





Вика признается, что ей было страшно: «Казалось бы, это просто фотография, но ты все равно готовишься к худшему развитию событий». Поэтому, прежде чем сделать фотографии, Вика узнала, что такое массовые акции, что одиночный пикет в Беларуси приравнивается к массовой акции, и вспомнила о списке стратегических объектов, которые нельзя фотографировать.





– Я была готова к тому, что у меня попросят паспорт, или заберут на три часа для выяснения личности, или скажут, что я могу заняться терроризмом и хочу разглашать сведения про стратегически важные объекты, – говорит Вика.







