Крупнейший ядерный полигон Северной Кореи разлетелся вдребезги
В КНДР уничтожили полигон, предназначенный для испытаний ядерного оружия "Пхунгери". На глазах у журналистов из разных стран военные Минобороны Северной Кореи взорвали шахты и сооружения.
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Как известно, ранее впервые за всю историю существования КНДР официальный Пхеньян разрешил журналистам из Южной Кореи посетить свой ядерный полигон. Корреспонденты из многих стран, за исключением Южной Кореи, несколько дней назад прибыли в портовый город Вонсан КНДР, где ожидали тур до ядерного полигона, пишет znaj.ua
Ядерный полигон в Пхунгери: дорогое удовольствие?
Согласно решению властей Северной Кореи, с каждого зарубежного репортера требовали по 10 000 долларов в качестве визового сбора за возможность освещать демонтаж ядерного полигона в Пхунгэри.
Правительство страны анонсировало "торжественную церемонию демонтажа" в период с 23 по 25 мая. Освещать это позвали журналистов из США, Китая, России, Великобритании и Южной Кореи. Последние должны быть освобождены от визового сбора, однако и для них правила могли измениться.
Правительство Северной Кореи также захотело, чтобы представители СМИ прибыли в посольство страны в Пекине 22 мая в 11 утра по местному времени. Те журналисты, которые оплатили визовый сбор в полной мере, отправились в северокорейский город Вонсан чартерным рейсом, оттуда - на испытательный полигон их доставили на автобусе.
15 мая КНДР начала демонтировать сооружения на ядерном полигоне, решение было принято после первого в истории саммита лидеров КНДР и Республики Корея Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, в ходе которого они договорились "двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова ".
15:32 24/05/2018
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