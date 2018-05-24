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"Космическая" карьера: бывший вице-премьер РФ возлавит "Роскосмос"

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру правительства Дмитрию Рогозину занять пост генерального директора госкорпорации "Роскосмос".

Это произошло во время встречи Владимира Путина и Дмитрия Рогозина в Санкт-Петербурге. 

Как передает РИА "Новости", Рогозин дал согласие и обещал оправдать доверие. "Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники в космической отрасли сообщили, что именно Рогозин станет главой "Роскосмоса". Однако сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал подтверждать эти данные.

"Вы знаете, мы никогда не анонсируем, мы всегда сообщаем о каких-то свершившихся фактах", - сказал он.

По некоторым данным, Рогозин должен будет создать на базе "Роскосмоса" ракетно-космический холдинг, передает РБК.


Напомним, что Рогозин в 1997 году избрался в Госдуму, затем был спецпредставителем президента России по проблемам Калининградской области, был главой комитета Госдума по международным связям и зампредом Госдумы. в 2008-201 годах работал поспредом при НАТО.

В качестве зампреда правительства России с декабря 2011 года курировал строительство космодрома Восточный, оборонзаказ, атомную и космическую промышленность, пишет mk.ru


15:20 24/05/2018






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