В Минск прибыл командующий ВВС Латвии

Основной тематикой, которая будут обсуждена в ходе визита в Минск полковника Салтупса, станет охрана государственных границ Беларуси и Латвии в воздушном пространстве и укрепление доверия между государствами.





Во время визита главы ВВС Латвии в Минске будут обсуждены вопросы белорусско-латвийского сотрудничества в данной сфере, в том числе речь пойдет и об обмене информацией о полетах воздушных судов.





В Минске также будут обсуждены вопросы сотрудничества в области поисково-спасательной деятельности, участия ВВС и войск ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства при проведении массовых мероприятий.





Во время рабочих встреч также будут обсуждены перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества, касающегося деятельности ВВС и войск ПВО двух стран.









С участием командующего ВВС Латвии в Минске будет обсуждена тематика улучшения контроля за порядком использования воздушного пространства при полетах вблизи границ и при их пересечении, а также вопросы укрепления мер доверия между государствами, передает sputnik.by















