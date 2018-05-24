Как бы то ни было, сегодня белорусский лидер выступал в роли главного европейского пацифиста. Некоторые цитаты достойны прочтения.





- Я вчера, обдумывая свое поведение здесь, думал, что сказать и прочее, и пришел к одной мысли: как важно, чтобы мир этот был, - обратился к залу Александр Лукашенко. - Вот вы сейчас выйдете на улицу - и в Канаде это можно сделать, там похожая на нас страна - выйдете и посмотрите вокруг себя. Солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо? Чтобы снова миллионы людей погибали? Зачем? Давайте сохраним это. Вся беда в том, что нынешнее поколение, мое и дальше - мы забыли, что такое война. После Второй мировой войны были живы миллионы тех, кто прошел через эту страшную войну. И вот поэтому 70 с лишним лет мы не допустили войны - потому что были люди, которые это видели. Мы этого не видели. Так давайте будем верить тем, кто еще остался жив и говорит об этой войне, об ужасе, трагедии, и не допустим ее. Мир настолько хрупкий, что один неверный шаг - и полыхнет страшная война. Никто не будет говорить о причинах, кто виноват - мы будем убивать друг друга. Ради чего? Все в простом, я просто вас хочу повернуть к этому простому. Давайте сделаем для людей и для самих себя. Мы же еще долго будем жить! Кто из вас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Мы хотим жить. Давайте будем жить, растить детей, образование им давать хорошее, давайте будем творить. Вот и все. И в этом направлении надо делать шаги, а не вспоминать, кто что сделал. Хотя бы один шаг в Минске, потом, может быть, в другой столице, третий - в Канаде, даст бог, в Вашингтоне. Верьте - будет результат.



