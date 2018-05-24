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В катастрофе MH17 обвинили российских военных

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс "Бук", который сбил малайзийский "Боинг" под Донецком, принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Об этом на пресс-конференции в Нидерландах в четверг заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

"53-я бригада входит в состав вооруженных сил России", - цитирует Паулиссена telegraph.co.uk.

53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ ранее упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что "Бук" принадлежал именно этой военной части, пишет meduza.io.


Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит, когда находился в небе на востоке Украины. Погибли все пассажиры и члены экипажа - всего 298 человек.


12:46 24/05/2018






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