В катастрофе MH17 обвинили российских военных

Об этом на пресс-конференции в Нидерландах в четверг заявил глава департамента расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.





"53-я бригада входит в состав вооруженных сил России", - цитирует Паулиссена telegraph.co.uk





53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ ранее упоминалась в материалах исследовательской группы Bellingcat. Ее участники первыми заявили, что "Бук" принадлежал именно этой военной части, пишет meduza.io









Напомним, 17 июля 2014 года пассажирский самолет направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия) и был сбит, когда находился в небе на востоке Украины. Погибли все пассажиры и члены экипажа - всего 298 человек.



