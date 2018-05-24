Минус один: из борьбы за место председателя ОГП выбыл Сергей Скребец
Как уже сообщалось, пока четыре человека заявили о своем намерении побороться за пост председателя Объединенной гражданской партии. Это Анна Канопацкая, Василий Поляков, Сергей Скребец и Николай Козлов.
Однако обнаружилось, что в интервью 2016 года Сергей Скребец назвал себя руководителем незарегистрированной социал-демократической партии «Свобода». В ОГП уточнили, действительно ли он позиционирует себя как руководитель этой организации. Он подтвердил данный факт.
Человек не может быть членом Объединенной гражданской партии и одновременно состоять в другой политической организации. Даже если эта организация не зарегистрирована, но позиционирует себя как политическая структура, – этого достаточно, чтобы четко заявить: Сергей Скребец, являясь руководителем социал-демократической партии «Свобода», не может выдвигаться на пост председателя и состоять в Объединенной гражданской партии, сообщает партийный сайт.
12:51 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.