Минус один: из борьбы за место председателя ОГП выбыл Сергей Скребец

Однако обнаружилось, что в интервью 2016 года Сергей Скребец назвал себя руководителем незарегистрированной социал-демократической партии «Свобода». В ОГП уточнили, действительно ли он позиционирует себя как руководитель этой организации. Он подтвердил данный факт.



