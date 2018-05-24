Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Минус один: из борьбы за место председателя ОГП выбыл Сергей Скребец

Как уже сообщалось, пока четыре человека заявили о своем намерении побороться за пост председателя Объединенной гражданской партии. Это Анна Канопацкая, Василий Поляков, Сергей Скребец и Николай Козлов.

Однако обнаружилось, что в интервью 2016 года Сергей Скребец назвал себя руководителем незарегистрированной социал-демократической партии «Свобода».  В ОГП уточнили, действительно ли он позиционирует себя как руководитель этой организации. Он подтвердил данный факт.

Человек не может быть членом Объединенной гражданской партии и одновременно состоять в другой политической организации. Даже если эта организация не зарегистрирована, но позиционирует себя как политическая структура, – этого достаточно, чтобы четко заявить: Сергей Скребец, являясь руководителем социал-демократической партии «Свобода», не может выдвигаться на пост председателя и состоять в Объединенной гражданской партии, сообщает партийный сайт. 

12:51 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё