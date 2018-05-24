Анатолий Лебедько: Как расшевелить зал «Минского диалога»
Извините, но «Минский Диалог», несмотря на все потуги информационно-пропагандистской вертикали, остаётся на задворках внимания среднестатистического беларуса. Для него «Хельсинки-2» – это нечто из разряда посадки огурцов на обратной стороне Луны.
Да и для экспертного сообщества «Минский Диалог» – это буфет с одним блюдом. В сюжете никакой интриги. У каждого своя роль и своё, заранее определённое, место в зале. Мероприятие явно не тянет на дискуссионную площадку с актуальной для страны повесткой дня.
Не хватает драйва, энергетики и, чего уж там, элементарной открытости и честности. Вся надежда на Лукашенко. Точнее, на его свободно блуждающие рассуждения, без привязки к заготовленному тесту. Беларусский правитель был тем кусочком сыра, которым и завлекали международных гостей на мероприятие. Для многих это как для ребёнка первый раз сходить в зоопарк и посмотреть на представителя вымирающего вида.
А ведь организаторы, особо не напрягаясь, могли вдохнуть жизнь в этот силиконовый диалог. Надо было просто максимально приблизить мероприятие к беларусским реалиям. Ну, к примеру, сделать спикерами дискуссионных панелей Шуневича, Равкова и Ермошину.
Руководитель МВД в форме энкэвэдиста гарантировано заинтриговал бы международных экспертов. А если бы ещё публично разорвал в клочья флаг радуги, то о «Минском Диалоге» точно написала бы вся мировая пресса.
Министр обороны мог бы выступить с запоминающимся докладом о роли Иосифа Виссарионовича в новейшей истории. А после этого сразу же, элегантно, предоставить слово Александру Григорьевичу. Так сказать, эстафета личностей, перетрАхивающих историю.
Ну, а Лидии Михайловне по силам мастер-класс, как из любых цифр, даже самых незначительных, получить необходимые 75 и больше.
Эти спикеры точно бы расшевелили зал и задали тон дискуссии, возможно непростой, а местами нелицеприятной, но честной и актуальной. Нам ведь пора понять, что спасать надо не человечество, а самих себя и собственную страну!
Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии
12:45 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.