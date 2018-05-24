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Анатолий Лебедько: Как расшевелить зал «Минского диалога»

Извините, но «Минский Диалог», несмотря на все потуги информационно-пропагандистской вертикали, остаётся на задворках внимания среднестатистического беларуса. Для него «Хельсинки-2» – это нечто из разряда посадки огурцов на обратной стороне Луны.

Анатолий Лебедько: Как расшевелить зал «Минского диалога»
Да и для экспертного сообщества «Минский Диалог» – это буфет с одним блюдом. В сюжете никакой интриги. У каждого своя роль и своё, заранее определённое, место в зале. Мероприятие явно не тянет на дискуссионную площадку с актуальной для страны повесткой дня.

Не хватает драйва, энергетики и, чего уж там, элементарной открытости и честности. Вся надежда на Лукашенко. Точнее, на его свободно блуждающие рассуждения, без привязки к заготовленному тесту. Беларусский правитель был тем кусочком сыра, которым и завлекали международных гостей на мероприятие. Для многих это как для ребёнка первый раз сходить в зоопарк и посмотреть на представителя вымирающего вида.

А ведь организаторы, особо не напрягаясь, могли вдохнуть жизнь в этот силиконовый диалог. Надо было просто максимально приблизить мероприятие к беларусским реалиям. Ну, к примеру, сделать спикерами дискуссионных панелей Шуневича, Равкова и Ермошину.

Руководитель МВД в форме энкэвэдиста гарантировано заинтриговал бы международных экспертов. А если бы ещё публично разорвал в клочья флаг радуги, то о «Минском Диалоге» точно написала бы вся мировая пресса.

Министр обороны мог бы выступить с запоминающимся докладом о роли Иосифа Виссарионовича в новейшей истории. А после этого сразу же, элегантно, предоставить слово Александру Григорьевичу. Так сказать, эстафета личностей, перетрАхивающих историю.

Ну, а Лидии Михайловне по силам мастер-класс, как из любых цифр, даже самых незначительных, получить необходимые 75 и больше.

Эти спикеры точно бы расшевелили зал и задали тон дискуссии, возможно непростой, а местами нелицеприятной, но честной и актуальной. Нам ведь пора понять, что спасать надо не человечество, а самих себя и собственную страну!



Анатолий Лебедько, председатель Объединенной гражданской партии
12:45 24/05/2018






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