Анатолий Лебедько: Как расшевелить зал «Минского диалога»

Да и для экспертного сообщества «Минский Диалог» – это буфет с одним блюдом. В сюжете никакой интриги. У каждого своя роль и своё, заранее определённое, место в зале. Мероприятие явно не тянет на дискуссионную площадку с актуальной для страны повесткой дня.





Не хватает драйва, энергетики и, чего уж там, элементарной открытости и честности. Вся надежда на Лукашенко. Точнее, на его свободно блуждающие рассуждения, без привязки к заготовленному тесту. Беларусский правитель был тем кусочком сыра, которым и завлекали международных гостей на мероприятие. Для многих это как для ребёнка первый раз сходить в зоопарк и посмотреть на представителя вымирающего вида.





А ведь организаторы, особо не напрягаясь, могли вдохнуть жизнь в этот силиконовый диалог. Надо было просто максимально приблизить мероприятие к беларусским реалиям. Ну, к примеру, сделать спикерами дискуссионных панелей Шуневича, Равкова и Ермошину.





Руководитель МВД в форме энкэвэдиста гарантировано заинтриговал бы международных экспертов. А если бы ещё публично разорвал в клочья флаг радуги, то о «Минском Диалоге» точно написала бы вся мировая пресса.





Министр обороны мог бы выступить с запоминающимся докладом о роли Иосифа Виссарионовича в новейшей истории. А после этого сразу же, элегантно, предоставить слово Александру Григорьевичу. Так сказать, эстафета личностей, перетрАхивающих историю.





Ну, а Лидии Михайловне по силам мастер-класс, как из любых цифр, даже самых незначительных, получить необходимые 75 и больше.





Эти спикеры точно бы расшевелили зал и задали тон дискуссии, возможно непростой, а местами нелицеприятной, но честной и актуальной. Нам ведь пора понять, что спасать надо не человечество, а самих себя и собственную страну!







