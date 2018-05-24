Мило пообщались: четыре министра иностранных дел встретились на "Минском диалоге"
Четыре министра иностранных дел Беларуси на одном фото — Иван Антонович, Урал Латыпов, Владимир Сенько и Владимир Макей.
Снимок был сделан во время международного форума в Минске и размещён на портале tut.by.
Как напоминает Еврорадио, Владимир Сенько был министром иностранных дел в июле 1994-го — январе 1997 года. Его сменил Иван Антонович, который возглавлял внешнеполитическое ведомство до декабря 1998-го. Урал Латыпов работал министром иностранных дел в 1998-2000 годах. Владимир Макей является главой внешнеполитического ведомства с августа 2012-го.
Напомним, на мероприятии также присутствовал и Пётр Кравченко, который был министром иностранных дел Беларуси в 1990-1994 годах. На форум он пришёл в вышиванке.
12:21 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.