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Мило пообщались: четыре министра иностранных дел встретились на "Минском диалоге"

Четыре министра иностранных дел Беларуси на одном фото — Иван Антонович, Урал Латыпов, Владимир Сенько и Владимир Макей.


Снимок был сделан во время международного форума в Минске и размещён на портале tut.by.

Как напоминает Еврорадио, Владимир Сенько был министром иностранных дел в июле 1994-го — январе 1997 года. Его сменил Иван Антонович, который возглавлял внешнеполитическое ведомство до декабря 1998-го. Урал Латыпов работал министром иностранных дел в 1998-2000 годах. Владимир Макей является главой внешнеполитического ведомства с августа 2012-го.



12:21 24/05/2018






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