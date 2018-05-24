



Снимок был сделан во время международного форума в Минске и размещён на портале tut.by.





Как напоминает Еврорадио , Владимир Сенько был министром иностранных дел в июле 1994-го — январе 1997 года. Его сменил Иван Антонович, который возглавлял внешнеполитическое ведомство до декабря 1998-го. Урал Латыпов работал министром иностранных дел в 1998-2000 годах. Владимир Макей является главой внешнеполитического ведомства с августа 2012-го.







