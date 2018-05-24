Директор центра по паралимпийским видам спорта требовала $15 тысяч за продление контракта тренеру
Следственный комитет возбуждил уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (получение взятки) в отношении директора учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта».
Следствием установлено, что главный тренер национальной команды по инваспорту центра передала в качестве взятки 15 тыс. долларов США директору учреждения при посредничестве сестры-близнеца руководителя за благоприятное решение вопроса о заключении нового трудового контракта.
Данная сумма денежных средств ранее была перечислена главному тренеру команды в качестве вознаграждения за подготовку спортсменов, занявших призовые места на Паралимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея). При этом директор дала понять, что только в случае передачи ей этих денег 37-летняя женщина сможет продолжить работу в должности главного тренера.
46-летний директор задержана, следователи будут ходатайствовать перед прокурором о применении к ней меры пресечения в виде заключения под стражу.
Что касается тренера, то СК напоминает, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства совершенных противоправных действий.
Справочно. Инваспорт — система физкультуры и спорта для инвалидов. Дефлимпийский спорт — спорт для людей с нарушениями слуха.
"Белорусский партизан"
12:14 24/05/2018
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