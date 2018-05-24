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Бывший глава МИД пришёл на выступление Лукашенко в вышиванке

Бывший министр иностранных дел Беларуси Пётр Кравченко пришёл на международный форум "Минского диалога" в белом пиджаке и вышиванке. Орнамент для неё он выбирал сам.