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Бывший глава МИД пришёл на выступление Лукашенко в вышиванке

Бывший министр иностранных дел Беларуси Пётр Кравченко пришёл на международный форум "Минского диалога" в белом пиджаке и вышиванке. Орнамент для неё он выбирал сам.

Экс-министр иностранных дел Пётр Кравченко и главный редактор Еврорадио Павел Свердлов.

Среди участников форума Кравченко сидел в первом ряду — прямо перед Лукашенко, который выступил на форуме с речью.

Пётр Кравченко был министром иностранных дел Беларуси в 1990-1994 годах.

11:12 24/05/2018






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