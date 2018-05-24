Бывший глава МИД пришёл на выступление Лукашенко в вышиванке
Бывший министр иностранных дел Беларуси Пётр Кравченко пришёл на международный форум "Минского диалога" в белом пиджаке и вышиванке. Орнамент для неё он выбирал сам.
Экс-министр иностранных дел Пётр Кравченко и главный редактор Еврорадио Павел Свердлов.
Среди участников форума Кравченко сидел в первом ряду — прямо перед Лукашенко, который выступил на форуме с речью.
Пётр Кравченко был министром иностранных дел Беларуси в 1990-1994 годах.
11:12 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.