— Благодаря многовекторной внешней политике Беларуси, уважению к иностранным партнерам, устойчивому социально-экономическому развитию нашего государства возрастает его значимость как удобной площадки для переговоров, — сказал Лукашенко.





Он подчеркнул, что присутствие на форуме экспертов из США, Европы, Китая и России важно, поскольку речь идет о конкретных горячих точках и «замороженных» конфликтах.





— Любой здравомыслящий человек подтвердит, что сегодня нет более важного вопроса, чем сохранение мира и обеспечение его устойчивого развития. Поэтому важно выработать и представить политикам четкие предложения, как это сделать с соблюдением интересов всех сторон, — сказал он. — Еще лучше, если ваши идеи будут воздействовать на широкое общественное сознание. Для многих людей очевидно, что с момента окончания холодной войны европейская архитектура безопасности еще не переживала столь глубокого системного кризиса.





Лукашенко также заметил, что о том, что планета близко подошла к пропасти серьезного конфликта, предупреждают многие независимые и авторитетные источники.





Он напомнил про инициативу Беларуси начинать новый масштабный международный диалог по вопросам безопасности.





— Не имеет значения, как он будет называться — Новый Хельсинский процесс, Хельсинки-2 или как-то еще. Важно, чтобы такой диалог начался и его результатом стало реальное укрепление международной безопасности.





Лукашенко отметил, что тема возникла не на пустом месте.





— Великие державы, призванные быть надежными гарантами стабильности, сегодня не могут прийти к единому мнению ни по одному серьезному вопросу. С одной стороны, они говорят о важности сохранения архитектуры современной безопасности, с другой — не оставляют попыток обойти вето в Совбезе ООН.





В своем выступлении он вспомнил Первую и Вторую мировые войны, их причины. И сегодняшнюю конфронтацию между Россией и Западом.





— Между Западом и Россией набирают обороты санкционные и информационное противоборство, торговые войны. Они стали повседневностью, обыденным делом. Не видно конца нагнетанию ситуации между США, ЕС и Россией, а теперь вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений. И многие осознают высокий уровень противостояния — пока, правда, без масштабного горячего конфликта. По мнению специалистов сегодня ситуация хуже, чем во времена холодной войны, — сказал он.





Лукашенко также вспомнил о скандалах на Олимпийских играх, связанных с выступлением российских спортсменов. И назвал это новым видом противостояния.





— Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения вновь становятся разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния, — отметил Лукашенко.





Он напомнил, что главая горчая точка в Европе сгеодня — украинский кризис, решить который должна помочь Европа.





— Убежден, что Европа может и должна показать пример в решении вопросов, существующих между Востоком и Западом. Стать местом урегулирвоания злободневных проблем. Прежде всего таких, как украинский кризис. Ближайшая к Беларуси и географически, и в человеческомотношении горячая точка — Донбасс, где продолжают гибнуть ни в чем неповинные люди. До сих пор полностью не выполнен ни один пункт Минских соглашений. Украина — не просто наш сосед. Как и россияне, это братский нам народ. В каком бы формате не проходили переговоры — «нормандсокм», трехсторонней контактной группы, двустороннем «Волкер-Сурков», — стороны всегда могут рассчитывать на содействие Беларуси. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и вам.









Как передает tut.by , на форуме Дукашенко открыл пленарную сессию «Как сделать Восточную Европу регионом сотрудничества, а не конфронтации?».





В ней также приняли участие генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2016−2017) Кристин Муттонен.







