Жить по средствам: президент Литвы строит дом за 54 тысячи евро

По крайней мере такая сумма указана в декларации Грибаускайте, которая была обновлена 22 мая. В ней также сказано, что договор с компанией Mūro ekspertai был подписан 30 апреля, пишет delfi.lt





Советник президента Дайва Ульбинайте так прокомментировала заключенную сделку: "После окончания срока полномочий президент сама позаботиться о своем жилье. Все связанные со строительством расходы будут декларированы в установленном законом порядке".





Проект будущего дома Грибаускайте подготовила компания Metro architektūra. "Стандартный заказчик, только что всем известный. По сути проектирование ведется как и со всеми, готовят несколько вариантов на выбор. Сейчас выбран типовой вариант – между современным и классическим", – сказал директор компании Юлюс Билюнас.





В конце декабря прошлого года глава Литвы Даля Грибаускайте дополнила свою декларацию, в которой указала, что завершила сделку, связанную с покупкой земли.





Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 г. Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10 500 евро. 28 декабря 2017 г. декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро.





Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". Итак, всего президент заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.











