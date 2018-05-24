Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Жить по средствам: президент Литвы строит дом за 54 тысячи евро

В конце прошлого года глава Литвы Даля Грибаускайте купила участок земли, на котором намерена построить дом. В нем она планирует поселиться после окончания срока полномочий. Сейчас выяснилось, что материалы для строительства и работа будут стоить примерно 53 984 евро.

По крайней мере такая сумма указана в декларации Грибаускайте, которая была обновлена 22 мая. В ней также сказано, что договор с компанией Mūro ekspertai был подписан 30 апреля, пишет delfi.lt

Советник президента Дайва Ульбинайте так прокомментировала заключенную сделку: "После окончания срока полномочий президент сама позаботиться о своем жилье. Все связанные со строительством расходы будут декларированы в установленном законом порядке". 

Проект будущего дома Грибаускайте подготовила компания Metro architektūra. "Стандартный заказчик, только что всем известный. По сути проектирование ведется как и со всеми, готовят несколько вариантов на выбор. Сейчас выбран типовой вариант – между современным и классическим", – сказал директор компании Юлюс Билюнас. 

В конце декабря прошлого года глава Литвы Даля Грибаускайте дополнила свою декларацию, в которой указала, что завершила сделку, связанную с покупкой земли. 

Предварительный договор о покупке земли в рамках проекта Bajorų parkas президент заключила в августе 2016 г. Тогда она заплатила за землю аванс в размере 10 500 евро. 28 декабря 2017 г. декларация была обновлена, в ней появилась информация о том, что за участок заплачено еще 65 000 евро. 

Объект сделки описан так: "Окончательная плата за участок для строительства дома с лесом". Итак, всего президент заплатила за землю 75 500 евро. Размер участка в декларации не указан.


Напомним, у Лукашенко официально нет никакой недвижимости. Однако, как ранее сообщалось, только в Беларуси у него более полутора десятков резиденций!


10:40 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё