Посол Украины о обмене Шаройко: Вопрос к белорусам





"Я знаю, что вопрос обмена не начинался. Вопрос не ко мне, а к белорусской стороне", — заявил в кулуарах конференции "Минский диалог" Игорь Кизим.





По словам посла, о вынесенном приговоре для Шаройко он узнал после того, как сам задал вопрос. Когда ему стало известно о приговоре, Кизим уточнять не стал, а дополнительные вопросы призвал адресовать пресс-службе МИД Украины.





"Сенсации никакой нет […] У него были и консул, и жена. На условия не жалуется", — отметил Кизим и добавил, что ему неизвестно, где конкретно Шаройко будет отбывать наказание.





По словам посла, у супруги Шаройко закончился белорусский вид на жительство, и она улетела в Украину. Периодически она будет посещать нашу страну.







