Посол Украины о обмене Шаройко: Вопрос к белорусам
Вопрос о возможном обмене осужденного за шпионаж в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко следует задавать белорусской стороне, заявил в четверг журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Задержанного в ноябре прошлого года украинского журналиста Павла Шаройко осудили за шпионаж к восьми годам лишения свободы. Возможен ли обмен Шаройко с украинской стороной, пока неизвестно.
"Я знаю, что вопрос обмена не начинался. Вопрос не ко мне, а к белорусской стороне", — заявил в кулуарах конференции "Минский диалог" Игорь Кизим.
По словам посла, о вынесенном приговоре для Шаройко он узнал после того, как сам задал вопрос. Когда ему стало известно о приговоре, Кизим уточнять не стал, а дополнительные вопросы призвал адресовать пресс-службе МИД Украины.
"Сенсации никакой нет […] У него были и консул, и жена. На условия не жалуется", — отметил Кизим и добавил, что ему неизвестно, где конкретно Шаройко будет отбывать наказание.
По словам посла, у супруги Шаройко закончился белорусский вид на жительство, и она улетела в Украину. Периодически она будет посещать нашу страну.
"Дело Шаройко" Кизим, как и накануне, сравнил с делом о задержанном за шпионаж в Украине белорусе. По его словам, тот процесс открыт, там "журналисты работают, вешаются на решетки". Когда продолжится рассмотрение дело белорусского гражданина, дипломат не знает, пишет sputnik.by
10:32 24/05/2018
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