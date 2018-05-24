Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Посол Украины о обмене Шаройко: Вопрос к белорусам

Вопрос о возможном обмене осужденного за шпионаж в Беларуси украинского журналиста Павла Шаройко следует задавать белорусской стороне, заявил в четверг журналистам посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.


"Я знаю, что вопрос обмена не начинался. Вопрос не ко мне, а к белорусской стороне", — заявил в кулуарах конференции "Минский диалог" Игорь Кизим.

По словам посла, о вынесенном приговоре для Шаройко он узнал после того, как сам задал вопрос. Когда ему стало известно о приговоре, Кизим уточнять не стал, а дополнительные вопросы призвал адресовать пресс-службе МИД Украины.

"Сенсации никакой нет […] У него были и консул, и жена. На условия не жалуется", — отметил Кизим и добавил, что ему неизвестно, где конкретно Шаройко будет отбывать наказание.

По словам посла, у супруги Шаройко закончился белорусский вид на жительство, и она улетела в Украину. Периодически она будет посещать нашу страну.


"Дело Шаройко" Кизим, как и накануне, сравнил с делом о задержанном за шпионаж в Украине белорусе. По его словам, тот процесс открыт, там "журналисты работают, вешаются на решетки". Когда продолжится рассмотрение дело белорусского гражданина, дипломат не знает, пишет sputnik.by

10:32 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё