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Трампу запретили блокировать своих критиков в "Твиттере"

В среду суд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не может блокировать своих критиков, делающих колкие замечаниями о нем в «Твиттере», в ответ на его твиты в личном аккаунте.

Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трампа в этой популярной социальной сети, имеют право высказывать свое мнение и что, если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова, передает Голос Америки

Бухвальд сказала, что «интерактивное пространство», в котором пользователи «Твиттера» могут напрямую реагировать на ежедневные комментарии Трампа по большим и малым вопросам, подпадает под «доктрины «открытого форума», установленные Верховным судом».

Бухвальд отметила, что блокирование критиков Трампа ограничит политическую дискуссию и будет представлять собой «дискриминацию по точкам зрения» в нарушение Первой поправки Конституции США.

Одна из семи критиков Трампа, чьи аккаунты были заблокированы (затем дела были переданы в суд), опубликовала короткое видео, в котором Папа Римский Франциск смотрит на Трампа с обеспокоенным выражением лица, а надпись гласила: «Примерно так на вас смотрит весь мир».

Этот комментарий выглядит мягким по сравнению с теми, которые появляются ежедневно в ответ на многочисленные твиты Трампа.

В качестве спецпрокурора Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование, связанное со вмешательством России в президентские выборы 2016 года, а также с предполагаемым препятствованием Трампа этому расследованию. Критики президента регулярно изображают Трампа и его семью в тюремной одежде, в наручниках или в качестве карикатурных персонажей мультфильмов.


Сторонники президента рисуют в своих комментариях совершенно иную картину, изображая Трампа как американского героя, стремящегося к переизбранию в 2020-м году.

10:10 24/05/2018






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