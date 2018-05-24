Трампу запретили блокировать своих критиков в "Твиттере"
В среду суд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не может блокировать своих критиков, делающих колкие замечаниями о нем в «Твиттере», в ответ на его твиты в личном аккаунте.
Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трампа в этой популярной социальной сети, имеют право высказывать свое мнение и что, если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова, передает Голос Америки
Бухвальд сказала, что «интерактивное пространство», в котором пользователи «Твиттера» могут напрямую реагировать на ежедневные комментарии Трампа по большим и малым вопросам, подпадает под «доктрины «открытого форума», установленные Верховным судом».
Бухвальд отметила, что блокирование критиков Трампа ограничит политическую дискуссию и будет представлять собой «дискриминацию по точкам зрения» в нарушение Первой поправки Конституции США.
Одна из семи критиков Трампа, чьи аккаунты были заблокированы (затем дела были переданы в суд), опубликовала короткое видео, в котором Папа Римский Франциск смотрит на Трампа с обеспокоенным выражением лица, а надпись гласила: «Примерно так на вас смотрит весь мир».
Этот комментарий выглядит мягким по сравнению с теми, которые появляются ежедневно в ответ на многочисленные твиты Трампа.
В качестве спецпрокурора Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование, связанное со вмешательством России в президентские выборы 2016 года, а также с предполагаемым препятствованием Трампа этому расследованию. Критики президента регулярно изображают Трампа и его семью в тюремной одежде, в наручниках или в качестве карикатурных персонажей мультфильмов.
Сторонники президента рисуют в своих комментариях совершенно иную картину, изображая Трампа как американского героя, стремящегося к переизбранию в 2020-м году.
10:10 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.