За требование "по 500" парня отправили на психиатрическую экспертизу
Оршанец Роман Кузьменков провел одиночный пикет в одном из спальных микрорайонов города.
Парень стал известным после того, как вышел в центр Орши с плакатом "Тут нет по 500", намекая на постоянные обещания властей поднять среднюю зарплату до 500 долларов. Тогда его задержали и оштрафовали на 490 рублей.
21 мая утром Кузьменков с самодельным плакатом стал в Первом микрорайоне около дороги, по которой ходит общественный транспорт. Через какое-то время его задержала милиция, сообщает сайт orsha.eu. Парня не стали сразу судить, а отправили на психиатрическую экспертизу. Ее результаты должны быть известны в ближайший понедельник.
09:15 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.