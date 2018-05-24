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За требование "по 500" парня отправили на психиатрическую экспертизу

Оршанец Роман Кузьменков провел одиночный пикет в одном из спальных микрорайонов города.

Парень стал известным после того, как вышел в центр Орши с плакатом "Тут нет по 500", намекая на постоянные обещания властей поднять среднюю зарплату до 500 долларов. Тогда его задержали и оштрафовали на 490 рублей.

21 мая утром Кузьменков с самодельным плакатом стал в Первом микрорайоне около дороги, по которой ходит общественный транспорт. Через какое-то время его задержала милиция, сообщает сайт orsha.eu. Парня не стали сразу судить, а отправили на психиатрическую экспертизу. Ее результаты должны быть известны в ближайший понедельник.

09:15 24/05/2018






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