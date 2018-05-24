Грузия обвиняет Россию в «этнических чистках»

Суд в Страсбурге сообщил, что его Большая палата начнет слушания после этого заседания и вердикт будет принят «на более позднем этапе».





Адвокат Бен Эмерсон, представляющий Грузию, рассказал Европейскому суду, что российские войска подвергали бомбардировке поселки, поджигали дома и терроризировали мирных жителей, когда руководили сепаратистскими силами во время нападения на грузинские земли 10 лет назад.





Представитель России в суде Михаил Гальперин утверждал, что Южная Осетия была подарена Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным и «никто не спрашивал осетин, или они хотели стать грузинами». Грузия пыталась «реализовать это решение путем вторжения в Южную Осетию и убийства гражданских», утверждает Гальперин.





Тбилиси и Москва разорвали дипломатические связи после пятидневной войны в августе 2008 года. Россия разместила войска в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Москва и несколько других государств признали два сепаратистских региона независимыми странами.



