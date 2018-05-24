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Грузия обвиняет Россию в «этнических чистках»

Грузинские представители обвинили Россию в этнических чистках на территории, которую она захватила во время войны 2008 года. Это произошло 23 мая на заседании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где слушается дело по поводу вооруженного конфликта между Грузией и Россией.

Суд в Страсбурге сообщил, что его Большая палата начнет слушания после этого заседания и вердикт будет принят «на более позднем этапе».

Адвокат Бен Эмерсон, представляющий Грузию, рассказал Европейскому суду, что российские войска подвергали бомбардировке поселки, поджигали дома и терроризировали мирных жителей, когда руководили сепаратистскими силами во время нападения на грузинские земли 10 лет назад.

Представитель России в суде Михаил Гальперин утверждал, что Южная Осетия была подарена Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным и «никто не спрашивал осетин, или они хотели стать грузинами». Грузия пыталась «реализовать это решение путем вторжения в Южную Осетию и убийства гражданских», утверждает Гальперин.

Тбилиси и Москва разорвали дипломатические связи после пятидневной войны в августе 2008 года. Россия разместила войска в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Москва и несколько других государств признали два сепаратистских региона независимыми странами.

Крым.Реалии
08:56 24/05/2018






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