Грузия обвиняет Россию в «этнических чистках»
Грузинские представители обвинили Россию в этнических чистках на территории, которую она захватила во время войны 2008 года. Это произошло 23 мая на заседании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), где слушается дело по поводу вооруженного конфликта между Грузией и Россией.
Суд в Страсбурге сообщил, что его Большая палата начнет слушания после этого заседания и вердикт будет принят «на более позднем этапе».
Адвокат Бен Эмерсон, представляющий Грузию, рассказал Европейскому суду, что российские войска подвергали бомбардировке поселки, поджигали дома и терроризировали мирных жителей, когда руководили сепаратистскими силами во время нападения на грузинские земли 10 лет назад.
Представитель России в суде Михаил Гальперин утверждал, что Южная Осетия была подарена Грузии в 1922 году Иосифом Сталиным и «никто не спрашивал осетин, или они хотели стать грузинами». Грузия пыталась «реализовать это решение путем вторжения в Южную Осетию и убийства гражданских», утверждает Гальперин.
Тбилиси и Москва разорвали дипломатические связи после пятидневной войны в августе 2008 года. Россия разместила войска в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Москва и несколько других государств признали два сепаратистских региона независимыми странами.
08:56 24/05/2018
Загрузка...
Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.