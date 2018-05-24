Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Госкомвоенпром: Беларуси снова ошибочно приписали поставки оружия. Но обвинения ни разу не подтвердились

Беларуси ошибочно приписали поставки четырех учебных самолетов L-39C и самолетов-штурмовиков Демократической Республике Конго. Так TUT.BY прокомментировали в Госкомвоенпроме информацию ряда франкоязычных изданий («KongoTimes», «Патриотический взгляд») опубликованную и в белорусских СМИ.

Госкомвоенпром: Беларуси снова ошибочно приписали поставки оружия. Но обвинения ни разу не подтвердились
Местные СМИ считают, что с помощью такой милитаризации президент Конго Джозеф Кабила готовится к удержанию власти, у которой находится с 2001 года. В стране царит напряженность в связи с затянувшимися президентскими выборами. Полномочия Кабилы истекли еще в конце 2016 года. Выборы могут пройти на исходе текущего года.

«Изложенные в статьях тезисы базируются на непроверенных, некомпетентных и не соответствующих действительности сведениях, являются беспочвенными, необъективными и не имеющими ничего общего с реальными обстоятельствами, так как ЗАО „Белтехэкспорт“ в этой стране не работает, и поставок такого специмущества не осуществляло», — заверили в Госкомвоенпроме.

Дело в том, что в отношении всех неправительственных субъектов и физических лиц, действующих на территории Демократической Республике Конго, действует режим санкций включающий эмбарго на поставки оружия, запрет на поездки и замораживание активов военных и чиновников страны, который введен Резолюцией Совета безопасности ООН еще 28 июля 2003 года.

Впоследствии он многократно модифицировался и в настоящий момент применяется в отношении физических лиц и неправительственных субъектов, действующих на территории Демократической Республике Конго, уточнили в Госкомвоенпроме.

В соответствии с положениями резолюции 1807 (2008 год) Совета безопасности ООН, все государства-члены ООН обязаны заблаговременно уведомлять соответствующий комитет Совета о любых поставках вооружений и связанных с ними материальных средств для армии Демократической Республики Конго.

«В Беларуси создана жесткая, хорошо организованная система экспортного контроля, позволяющая оптимально сочетать открытость белорусской модели экономики с возможностью получения валютных средств от законной торговли специфическими товарами (работами, услугами) и при этом придерживаться общепринятых международных норм, что неоднократно подтверждалось, в том числе и экспертами ООН. Сегодня она соответствует всем международным стандартам и исключает возможность  поставок объектов экспортного контроля в страны, в отношении которых действует оружейное эмбарго», — заверили в Госкомвоенпроме.


В комитете напомнили, что ранее в СМИ Беларусь уже неоднократно обвиняли в поставках вооружений в обход международных санкций, и эти обвинения ни разу не были официально подтверждены международными экспертами.

«Все взаимодействие в области продажи оружия Беларусь осуществляет в строгом соответствии с международным законодательством и требованиями Совета Безопасности ООН. С 1993 года Беларусь лярно направляет свою информацию в регистр ООН по обычным вооружениям с целью повышения транспарентности в сфере экспорта и импорта обычных вооружений и техники», — резюмировали в Госкомвоенпроме.

08:47 24/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«Бурбалкі» о потопе, детях на улице,...
Павел Знавец
Вільгельм Кубэ: сапраўднае аблічча.
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё