«Мягкая смена власти» не обязательно будет в пользу Беларуси, говорит сопредседатель Белорусской христианской демократии Виталий Рымашевский.





«Во-первых, белорусские власти и сам Лукашенко начинают говорить о референдуме, который неизвестно в какой степени может изменить полномочия в пользу парламента. Без надобности он бы этого не делал. Каким-то образом тот человек, который получит пост президента сможет творить в стране все, что захочет, как и Лукашенко».





Рымашевский обращает внимание на то, что окно возможностей в Беларуси уже появляется.





«Еще 5 лет назад невозможно было представить, например, празднования 25 марта в центре Минска. А 4 года назад о том, что десятки тысяч людей будут ставить подписи под б-к-б флагом по призыву Дашкевича. Белорусский режим меняет форму репрессий, давит на журналистов и хочет понравиться Европе, сохранив полную власть».





Доктор политологии Павел Усов, однако, замечает, что трансформации еще долго придется ждать.





«В политической системе Лукашенко гораздо больше ресурсов, чем думает оппозиция. Это персоналистический режим. Лукашенко никогда никакому парламенту ни через какой референдум и другие механизмы не передаст никакие полномочия. Он никогда об этом даже не заявлял. Все, что касается референдума, касалось именно механизмов передачи власти и вопроса, кому на сегодняшний день старается передать власть – старшему сыну или младшему. Лукашенко будет держать свою власть, как Назарбаев и Алиев. И это не открывает никакого окна возможностей».









Окно может раскрыться в двух моментах – слабое здоровье Лукашенко и битва за власть в его окружении, когда они поймут, что он слаб, говорит Павел Усов.





«Вопрос, готова ли оппозиция к этому окну возможностей? А она не готова».



