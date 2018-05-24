Как власти Витебской области способствуют «русскому миру»

«Им разрешение повсюду», – говорит Северинец, отмечая, что при этом организаторы белорусских акций подвергаются преследованию. Витебская активистка считает, что местные власти намеренно потворствуют продвижению «русского мира», так как, возможно, «хотят стать частью великодержавной России».



