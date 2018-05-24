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Как власти Витебской области способствуют «русскому миру»

Активистка «Белорусской христианской демократии» Татьяна Северинец обратилась к властям Витебска с тревогой-предупреждением, что город и регион отдаются «русскому миру». В частности, речь идет о различных мероприятиях пророссийских имперских сил.

«Им разрешение повсюду», – говорит Северинец, отмечая, что при этом организаторы белорусских акций подвергаются преследованию. Витебская активистка считает, что местные власти намеренно потворствуют продвижению «русского мира», так как, возможно, «хотят стать частью великодержавной России».

Подробнее о том, как чиновники Витебщины способствуют поклонникам ДНР – в программе «Размова» Светланы Калинкиной с Татьяной Северинец на Белсате.

08:05 24/05/2018






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