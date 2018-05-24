Как власти Витебской области способствуют «русскому миру»
Активистка «Белорусской христианской демократии» Татьяна Северинец обратилась к властям Витебска с тревогой-предупреждением, что город и регион отдаются «русскому миру». В частности, речь идет о различных мероприятиях пророссийских имперских сил.
«Им разрешение повсюду», – говорит Северинец, отмечая, что при этом организаторы белорусских акций подвергаются преследованию. Витебская активистка считает, что местные власти намеренно потворствуют продвижению «русского мира», так как, возможно, «хотят стать частью великодержавной России».
Подробнее о том, как чиновники Витебщины способствуют поклонникам ДНР – в программе «Размова» Светланы Калинкиной с Татьяной Северинец на Белсате.
08:05 24/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.