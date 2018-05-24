Суперъяхту Саддама превратили в отель
Суперъяхту Саддама Хусейна Basrah Breeze («Бриз Басры») не смогли продать и превратили в отель.
Об этом передает Reuters.
В 2010 году Ирак вернул суперъяхту диктатора на родину из Саудовской Аравии, куда судно отогнали в 2003 году, чтобы оно не пострадало от обстрелов во время войны, и выставил на торги за 30 миллионов долларов.
В течение нескольких лет на оснащенную всеми удобствами лодку не находилось покупателя, и в итоге правительство страны приняло решение превратить ее в отель.
На яхте, спущенной со стапелей в 1981 году, имеется 17 небольших гостевых кают, 18 кают для экипажа, а также столовые, спальни и другие помещения, которыми пользовался Хусейн.
Отмечается, что его кровать размера king size украшает шелковый балдахин, а в одной из ванных комнат с позолоченным декором размещено парикмахерское кресло.
По решению правительства Ирака яхта будет служить гостиницей для иракских моряков в Басре, где они смогут отдыхать между рейсами, чтобы не тратить время на переезды: многие из них живут в отдаленных от побережья городах.
08:03 24/05/2018
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