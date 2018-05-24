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BBC: Порошенко заплатил минимум $400 тысяч за первую встречу с Трампом

BBC сообщает со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.

Представитель украинской разведки, занимающий высокую должность, рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи с фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко стремился встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как «переговоры».

BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.

Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.

И Коэн, и двое причастных украинцев опровергли BBC эту информацию.

07:48 24/05/2018






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