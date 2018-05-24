По данным источников, оплата была организована посредниками, действовавшими в интересах Петра Порошенко.





Представитель украинской разведки, занимающий высокую должность, рассказал, что Коэна пришлось привлечь, поскольку зарегистрированные лоббисты и украинское посольство в Вашингтоне не смогли добиться чего-то большего, чем проведение краткой встречи с фото с Трампом. Вместе с тем, Порошенко стремился встречи высшего уровня, которую бы он мог подать как «переговоры».





BBC отдельно подчеркивает, что не имеет подтверждения того, что Трамп мог знать о проведении оплаты.





Другой источник в Киеве утверждает, что общая выплачена Коэну сумма составила 600 тысяч долларов.





И Коэн, и двое причастных украинцев опровергли BBC эту информацию.



