В Вильнюсе сквер назовут в честь Бориса Немцова

По словам Кара-Мурзы-младшего, решение вступит в силу 24 мая после того, как его подпишет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Он добавил, что решение о переименовании сквера поддержали 32 члена совета, против проголосовал один, еще один воздержался от голосования.

Городской совет Вильнюса только что принял решение назвать сквер перед посольством России именем Бориса Немцова. 32 голоса за, 1 против, 1 воздержался. Решение вступит в силу завтра после подписи мэра.





21 мая местное издание Delfi писало, что Шимашюс предлагает назвать сквер близ здания российского посольства Сквером российских демократов. Другие латвийские политики предлагали назвать этот сквер или улицу Латвю, на которой размещается посольство, в честь Немцова.





В конце февраля в Вашингтоне переименовали в честь Немцова площадь напротив главного входа в посольство России. Она получила название Boris Nemtsov Plaza. Такое решение принял городской совета столицы США.









Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В его убийстве суд признал виновными Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева.Им дали от 11 до 20 лет лишения свободы.



