Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района

Нынешние границы Минска. Фото: Realt.by





В черту Минска включаются около 160 га территории, расположенной в Смолевичском районе Минской области. В их числе 147,51 га — это земли республиканского унитарного предприятия "Национальный аэропорт Минск", а 10,93 га — земли государственного лесохозяйственного учреждения "Смолевичский лесхоз". Эти земельные участки присоединяются к территории Октябрьского района Минска.





Указ вступает в силу после официального опубликования.



