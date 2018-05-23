Лукашенко изменил границы Минска и Смолевичского района
Александр Лукашенко своим указом №194 изменил границы Минска и Смолевичского района. Это делается для реализации проекта по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы, информирует БЕЛТА.
Нынешние границы Минска. Фото: Realt.by
В черту Минска включаются около 160 га территории, расположенной в Смолевичском районе Минской области. В их числе 147,51 га — это земли республиканского унитарного предприятия "Национальный аэропорт Минск", а 10,93 га — земли государственного лесохозяйственного учреждения "Смолевичский лесхоз". Эти земельные участки присоединяются к территории Октябрьского района Минска.
Указ вступает в силу после официального опубликования.
17:45 23/05/2018
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