Макей о заявлении МВД про ЛГБТ: «Любая структура, делая заявления, должна думать о последствиях»
Сегодня в Минске прошло открытие форума «Минский диалог», на котором выступил глава МИД Владимир Макей, пишет TUT.by.
Журналисты поинтересовались его мнением – как главного дипломата страны – о заявлении МВД по поводу радужного флага на здании британского посольства. Владимир Владимирович явно выражать свою позицию не стал: «Я не стану комментировать заявление МВД, мое мнение состоит лишь в том, что любой государственный или политический деятель, любая структура, делая те или иные заявления, должна думать обо всех последствиях, более широкого масштаба».
При этом он заметил, что беларуские дипломаты совсем не такие бестактные, в отличие от их иностранных коллег: «Я считаю, что мы, взаимодействуя с ЕС в сфере прав человека, должны учитывать специфику, менталитет того или иного государства, того или иного народа. Есть ряд вещей, абсолютно неприемлемых для нашего менталитета, нашей страны. И это касается не только Беларуси, но и ряда других стран.
Поэтому мое мнение состоит в том, что надо не навязывать те или иные вещи, которые являются устоявшимися в тех или иных странах, а внимательно смотреть, что происходит в данной конкретной стране. Кстати, тематика традиционной семьи и прав меньшинств является очень важной и здесь не все так однозначно. Нам надо учитывать конкретный менталитет конкрентного народа, обычаи и устои».
17:12 23/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.