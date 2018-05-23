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Отдохнули: российским госслужащим велели отказаться от отдыха за рубежом

Российским госслужащим нужно отказаться от отдыха в зарубежных странах, которые ввели санкции против России, а также продать имеющуюся там недвижимость.

Об этом говорится в открытом письме российских бизнесменов, которое направлено спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. Письмо подписано главой Ассоциации предпринимателей АВАНТИ Рахманом Янсуковым.

Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества, говорится в письме, сообщает РИА «Новости». 


Как отмечается, имущественные, семейные, финансовые интересы госчиновников в недружественных странах, ставят под угрозу безопасность страны. Особый интерес могут представлять дети чиновников, многие из которых обучаются в западных учебных заведениях.


17:02 23/05/2018






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