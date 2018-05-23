Отдохнули: российским госслужащим велели отказаться от отдыха за рубежом
Российским госслужащим нужно отказаться от отдыха в зарубежных странах, которые ввели санкции против России, а также продать имеющуюся там недвижимость.
Об этом говорится в открытом письме российских бизнесменов, которое направлено спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. Письмо подписано главой Ассоциации предпринимателей АВАНТИ Рахманом Янсуковым.
Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества, говорится в письме, сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, имущественные, семейные, финансовые интересы госчиновников в недружественных странах, ставят под угрозу безопасность страны. Особый интерес могут представлять дети чиновников, многие из которых обучаются в западных учебных заведениях.
17:02 23/05/2018
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Министерство внутренних дел Беларуси выступило в неожиданной для себя роли и заступилось за христианские ценности. Защищать христианские ценности очень похвально, но ведь не сексом единым они ограничиваются. Тем более, что традиционные христианские семейные ценности не предполагают также разводов, абортов, внебрачных отношений и многого другого легализованного в Беларуси и демонстрируемого с самого верха белорусской вертикали.
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.