Об этом говорится в открытом письме российских бизнесменов, которое направлено спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. Письмо подписано главой Ассоциации предпринимателей АВАНТИ Рахманом Янсуковым.





Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества, говорится в письме, сообщает РИА «Новости».









Как отмечается, имущественные, семейные, финансовые интересы госчиновников в недружественных странах, ставят под угрозу безопасность страны. Особый интерес могут представлять дети чиновников, многие из которых обучаются в западных учебных заведениях.



