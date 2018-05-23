«Человек со здравым смыслом». Зенон Позняк – о Викторе Пискареве

В иктор Пискарев. Фото – УВД Гродненского облисполкома





Виктор Пискарев был министром внутренних дел во время первого в новейшей истории Беларуси разгона массового митинга на День Памяти предков 30 Октября 1988 года. По словам Зенона Позняка, разгоном «Дедов» управлял, однако, не он, а Второй секретарь ЦК КПБ Валерий Печенников, сообщает belsat.eu





«Пискарев был просто исполнителем», – заявляет Зенон Позняк.





«Пискарев засвидетельствовал себя как человек со здравым смыслом. Я бы не сказал, что он был мракобесом. Конечно, он был коммунистом и выполнял все, что от него требовали, но по сравнению с другими у него были проблески здравого смысла. Он довольно лояльно относился и к Куропатам, – не поддерживал, но и не наступал. Это был функционер из числа не оголтелых, не самых худших», – вспоминает бывшего министра внутренних дел Зенон Позняк.









Генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Пискарев служил в системе МВД 55 лет, 25 из них – на генеральских должностях. Заслуженный юрист Беларуси. Страница УВД Гродненского облисполкома называет его «легендой системы органов внутренних дел».



