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«Человек со здравым смыслом». Зенон Позняк – о Викторе Пискареве

Бывший министр внутренних дел БССР скончался на 90-м году жизни.

Виктор Пискарев. Фото – УВД Гродненского облисполкома

Виктор Пискарев был министром внутренних дел во время первого в новейшей истории Беларуси разгона массового митинга на День Памяти предков 30 Октября 1988 года. По словам Зенона Позняка, разгоном «Дедов» управлял, однако, не он, а Второй секретарь ЦК КПБ Валерий Печенников, сообщает belsat.eu

«Пискарев был просто исполнителем», – заявляет Зенон Позняк.

«Пискарев засвидетельствовал себя как человек со здравым смыслом. Я бы не сказал, что он был мракобесом. Конечно, он был коммунистом и выполнял все, что от него требовали, но по сравнению с другими у него были проблески здравого смысла. Он довольно лояльно относился и к Куропатам, – не поддерживал, но и не наступал. Это был функционер из числа не оголтелых, не самых худших», – вспоминает бывшего министра внутренних дел Зенон Позняк.


Генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Пискарев служил в системе МВД 55 лет, 25 из них – на генеральских должностях. Заслуженный юрист Беларуси. Страница УВД Гродненского облисполкома называет его «легендой системы органов внутренних дел».


15:59 23/05/2018






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