«Человек со здравым смыслом». Зенон Позняк – о Викторе Пискареве
Бывший министр внутренних дел БССР скончался на 90-м году жизни.
Виктор Пискарев. Фото – УВД Гродненского облисполкома
Виктор Пискарев был министром внутренних дел во время первого в новейшей истории Беларуси разгона массового митинга на День Памяти предков 30 Октября 1988 года. По словам Зенона Позняка, разгоном «Дедов» управлял, однако, не он, а Второй секретарь ЦК КПБ Валерий Печенников, сообщает belsat.eu
«Пискарев был просто исполнителем», – заявляет Зенон Позняк.
«Пискарев засвидетельствовал себя как человек со здравым смыслом. Я бы не сказал, что он был мракобесом. Конечно, он был коммунистом и выполнял все, что от него требовали, но по сравнению с другими у него были проблески здравого смысла. Он довольно лояльно относился и к Куропатам, – не поддерживал, но и не наступал. Это был функционер из числа не оголтелых, не самых худших», – вспоминает бывшего министра внутренних дел Зенон Позняк.
Генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Виктор Пискарев служил в системе МВД 55 лет, 25 из них – на генеральских должностях. Заслуженный юрист Беларуси. Страница УВД Гродненского облисполкома называет его «легендой системы органов внутренних дел».
15:59 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.