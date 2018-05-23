Украинский журналист осужден в Беларуси более чем на восемь лет
Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор. Он получил «более восьми лет лишения свободы». Об этом журналистам до начала форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, пишет TUT.BY.
— Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется, — сказал Кизим. С Шаройко также виделась его жена.
Суд над Шаройко, напомним, начался в феврале. Процесс Верховный суд не комментировал.
В чем обвиняли украинского журналиста?
В ноябре прошлого года КГБ Беларуси сообщил, что при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко. По данным КГБ Беларуси, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.
Через четыре дня после заявления КГБ Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал ситуацию с Петром Порошенко на встрече в ОАЭ. Между президентами была достигнута договоренность не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.
«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной», — рассказал Лукашенко.
Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье 358 Уголовного кодекса (Шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Параллельно в Украине начался судебный процесс над беларусом Юрием Политикой, которого задержали летом 2017 года в Чернигове. Его украинская сторона обвиняет в шпионаже.
15:40 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.