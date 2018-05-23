Украинский журналист осужден в Беларуси более чем на восемь лет

— Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется, — сказал Кизим. С Шаройко также виделась его жена.





Суд над Шаройко, напомним, начался в феврале. Процесс Верховный суд не комментировал.





В чем обвиняли украинского журналиста?





В ноябре прошлого года КГБ Беларуси сообщил, что при проведении агентурной акции с поличным задержал кадрового сотрудника главного управления разведки Министерства обороны Украины Павла Шаройко. По данным КГБ Беларуси, в стране он создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере. В отношении Павла Шаройко возбуждено уголовное дело по ст. 358 УК Беларуси (Шпионаж) и принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.





Павел Шаройко рассказал, что координацию его разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.





Через четыре дня после заявления КГБ Александр Лукашенко рассказал, что обсуждал ситуацию с Петром Порошенко на встрече в ОАЭ. Между президентами была достигнута договоренность не предавать дело огласке, но украинская сторона ее нарушила.





«Они подняли гвалт, все было выплеснуто в средства массовой информации. Что мне оставалось делать? Я отменил свое решение и сказал выложить кое-какие факты в СМИ, чтоб люди понимали, что мы не нагнетаем обстановку в отношениях с Украиной», — рассказал Лукашенко.





Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье 358 Уголовного кодекса (Шпионаж). Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.





Параллельно в Украине начался судебный процесс над беларусом Юрием Политикой, которого задержали летом 2017 года в Чернигове. Его украинская сторона обвиняет в шпионаже.