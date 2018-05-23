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Министр-оптимист: шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены

Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Министр прокомментировал перспективы полной отмены западных санкций в отношении Беларуси. "Двигаясь постепенно, шаг за шагом, мы решим все вопросы, которые связаны с отменой санкций", - отметил Владимир Макей. Руководитель внешнеполитического ведомства сказал, что не берется ответить на вопрос, когда будут окончательно отменены все санкции. Осталось несколько таких мер, которые действуют в отношении Беларуси, добавил он. 

"Итоги нашего взаимодействия с европейскими, американскими партнерами подтверждают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному расширению позитивной атмосферы", - заявил Владимир Макей.
15:32 23/05/2018






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