Министр-оптимист: шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены
Шаг за шагом все вопросы по санкциям будут решены. Об этом сегодня журналистам заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
Министр прокомментировал перспективы полной отмены западных санкций в отношении Беларуси. "Двигаясь постепенно, шаг за шагом, мы решим все вопросы, которые связаны с отменой санкций", - отметил Владимир Макей. Руководитель внешнеполитического ведомства сказал, что не берется ответить на вопрос, когда будут окончательно отменены все санкции. Осталось несколько таких мер, которые действуют в отношении Беларуси, добавил он.
"Итоги нашего взаимодействия с европейскими, американскими партнерами подтверждают, что сегодня мы находимся в ситуации, когда все стороны стремятся к постепенному расширению позитивной атмосферы", - заявил Владимир Макей.
15:32 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.