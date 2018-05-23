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«Слышь, ты, прыщавое убоище!»: редактору борисовской районки объявлено замечание за нарушение профессиональной этики

Опусы Веры Протасевич оценили и в Министерстве информации.

Борисовский райисполком за несоблюдение в деятельности газеты «Адзінства» и информационного ресурса edinstvo.by требований Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» редактору государственного учреждения «Редакция газеты «Единство» Вере Протасевич 7 мая 2018 года объявил замечание. Ей также указано на необходимость соблюдения норм профессиональной этики журналиста и белорусского законодательства, пишет ex-press.by.

Такая реакция на творчество редактора учрежденной Борисовским райисполкомом газеты последовала после того, как Минский облисполком обратил внимание председателя райисполкома Геннадия Денгалева на нормативные правовые предписания, содержащиеся в части третьей статьи 29 Закона о СМИ.


Напомним, в Законе сказано: «Учредитель (учредители) средства массовой информации несет ответственность за выполнение требований, заявленных им при учреждении и государственной регистрации средства массовой информации, установленных настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь, а также за содержание информации, распространяемой учрежденным им средством массовой информации».


В начале 2018 года редактор «Адзінства» опубликовала несколько текстов, в которых в негативном ключе оценивалась деятельность ряда борисовчан, в том числе сотрудничающих с сайтом EX-PRESS.BY. Причем в выражениях автор публикаций не стеснялась.

Факты нарушения норм журналисткой этики редактором государственного издания не вызвали сомнения даже у власть предержащих.

На них отреагировало и Министерство информации, куда Протасевич была специально приглашена по этому поводу. В министерстве ей строго указали на недопустимость размещения в СМИ и на информационном ресурсе подобных материалов, а также на необходимость оперативного реагирования на поступающие в редакцию замечания и предложения.


Конечно, замечание — это не выговор, и уж тем более не отстранен от должности. Тем не менее, деятельность Веры Протасевич создала интересный прецедент, весьма нехарактерный для наших дней.

Опусы редактора, в которых дается негативная оценка деятельности ряда борисовчан, уже исчезли с сайта государственной газеты, а вот с газетных полос их не уберешь — что написано пером, не вырубишь топором. И это, в принципе, оставляет реальной судебную перспективу.

Скриншот с сайта "Адзiнства". 
Один из примеров общения главного редактора с читателем...

14:32 23/05/2018






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