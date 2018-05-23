Кто такой Хазалбек Атабеков?

Не первый, но официальный зам





По своей должности Атабеков отвечает за оперативную и боевую подготовку. До недавнего времени он лишь исполнял обязанности заместителя командующего.





Кстати, у командующего внутренними войсками генерала Юрия Караева ЧЕТЫРЕ заместителя (первый зам Игорь Бурмистров, Хазалбек Атабеков, начальник тыла Игорь Татарко и зам по вооружению (пока эта должность вакантна, но она не упразднена).





Еще у Караева ДВА помощника – секретарь Военного совета и помощник по финансовому обеспечению – начальник финансово-экономического управления.





Кстати, о своем назначении Атабеков узнал, вернувшись из командировки в Казахстан. Атабеков, сын экс-главы КГБ Юрия Жадобина Виктор и другие офицеры МВД ездили на семинар «Глобальная ядерная безопасность за 2015–2018 годах».





Работал вместе с Юрием Подобедом





Атабеков во внутренние войска пришел в период формирования бригады 3214 на базе 34-го мотострелкового полка 120-й дивизии. Атабеков был командиром роты, затем перешел во внутренние войска в бригаду на должность командира роты. С этой должности начался его карьерный рост: он был начальником штаба батальона, командир батальона, затем командиром бригады 3214, замначальника управления боевой и оперативной подготовки Главного управления командующего внутренними войсками.





Хазалбек Атабеков вместе с известным в прошлом командиром минского ОМОНа Юрием Подобедом служили в бригаде 3214.





Подобед был командиром батальона, а Атабеков – его заместителем.









Был в черном списке





В 2012 году полковнику Атабекову запретили въезд в страны Евросоюза.





В то время он был командиром Отдельной бригады специального назначения Внутренних войск 3214. В черный список попал за то, что «командовал разгоном демонстрации 19 декабря 2010 года в Минске с применением чрезмерной силы».





Дипломат в погонах





«Не скажу, что Атабеков хватает звезды с неба или отличается высокими лидерскими качествами, яркой харизмой, -- говорит один из бывших начальников Хазалбека Бактибетовича. -- Но он добросовестный офицер. В отличие от некоторых своих коллег, старается не попадать в скандальные ситуации. Он вообще не создает вокруг себя конфликтных ситуаций, коммуникабельный, не плодит себе врагов, обходит острые углы, сдержанный, рассудительный, дипломатичный.





Почему его поставили заместителем командующего? Трудно предположить, с какой целью произошла эта рокир Но сегодня, если анализировать последние назначения в силовых структурах, то предпочтение отдается тем, кто закончил факультет Генштаба».





Хотя как раз у Атабекова за плечами факультета Генштаба нет. Он в 1990 году окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище и вроде бы заочно – Академию МВД.





Мечтал о краповом берете





Полковник Хазалбек Атабеков стал обладателем крапового берета в мае 1996 года. Берет ему вручал скандально известный полковник Дмитрий Павличенко.





«Мотивация моего участия в испытаниях была запредельной, ведь тогда служил уже в должности командира 3–й роты и, когда подписывал рапорты бойцов, изъявлявших желание бороться за право ношения символа спецназа, мне, признаться, было как–то не по себе, -- рассказывал он в одном из своих интервью. -- Ощущал, что не имею права отставать от подчиненных. К тому же в то время у нас в бригаде царил настоящий культ крапового движения и спорта. Если человек не писал рапорт, не хотел сдавать на краповый берет, у него не было служебных перспектив. Все свободное время мы занимались физподготовкой. Если что–то не выходило, например, кульбиты, мы отрабатывали упражнения в часы внеслужебного времени. Вечерами заходили за казарму и прыгали. Помнится, у меня не получался прыжок через подкидной мостик. Разозлившись, «краповики», в частности Александр Александрович Поддубский, подгоняли крепким словцом: «Ты можешь это пересилить!» Разозлившись на себя, я тогда норматив выполнил. Потом, чтобы сохранить упражнение в мышечной памяти, я тот прыжок неоднократно повторял. И он не стал проблемой на этапе испытаний».









Многодетный отец





Хазалбек Атабеков женат на белоруске. Их брак называют счастливым. Атабеков вместе с женой воспитывают троих детей (у Атабековых сын и двое дочерей, младшая еще школьница).





К СВЕДЕНИЮ





Командующий внутренними войсками – Юрий Хаджимуратович Караев, осетин.





Заместитель командующего – Хазалбек Бахтибекович Атабеков, таджик.





Командир спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» -- Виктор Борнафович Зураев. Он выходец из ОСАМа, там о биографиях и корнях распространяться вообще не принято. Но тоже явно не белорус. Показательно, что именно Зураев в далеком 1993 году принимал у нынешнего командующего внтренними войсками экзамен на краповый берет.







