Лавров посетит Беларусь с рабочим визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая посетит Беларусь с рабочим визитом.
Об этом сообщила сегодня журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает БЕЛТА.
По словам Марии Захаровой, в Минске пройдут переговоры глав МИД Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Ожидается, что они обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес. Россия и Беларусь - стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений, добавила Мария Захарова.
13:22 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.