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Лавров посетит Беларусь с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 мая посетит Беларусь с рабочим визитом.

Об этом сообщила сегодня журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает БЕЛТА. 

По словам Марии Захаровой, в Минске пройдут переговоры глав МИД Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. Ожидается, что они обменяются мнениями по развитию сотрудничества Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, обсудят координацию усилий в ОБСЕ и других международных форматах. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблемы, представляющие взаимный интерес. Россия и Беларусь - стратегические союзники, которые выступают за установление справедливой многополярной системы международных отношений, добавила Мария Захарова.

13:22 23/05/2018






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