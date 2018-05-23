Макей обсудил с послами ЕС отношения с Беларусью
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 мая принял делегацию послов по особым поручениям по делам Восточного партнерства (ВП) внешнеполитических ведомств Польши, Швеции, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Словении, Венгрии, Словакии, Литвы, Великобритании, Австрии и Германии, а также главу Представительства ЕС в Беларуси А.Викторин.
Делегация находится в Беларуси с рабочим визитом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, участники встречи обменялись мнениями о состоянии отношений Беларусь – ЕС и путях повышения практической отдачи от Восточного партнерства. Стороны, в частности, обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств ВП в Минске 21-22 июня 2018 г., а также реализацию договоренностей по итогам саммита ВП в Брюсселе 2017 года.
В.Макей отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве.
В этой связи необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.
13:06 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.