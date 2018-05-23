Макей обсудил с послами ЕС отношения с Беларусью

Делегация находится в Беларуси с рабочим визитом.





Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, участники встречи обменялись мнениями о состоянии отношений Беларусь – ЕС и путях повышения практической отдачи от Восточного партнерства. Стороны, в частности, обсудили подготовку неформальной встречи министров иностранных дел и глав «цифровых» ведомств ВП в Минске 21-22 июня 2018 г., а также реализацию договоренностей по итогам саммита ВП в Брюсселе 2017 года.









В.Макей отметил, что Беларусь является надежным и предсказуемым партнером ЕС, а не источником нестабильности, и не требует для себя членства в Евросоюзе или каких-либо преференциальных отношений с ним. Белорусская сторона заинтересована в нормальном, прагматичном и взаимовыгодном сотрудничестве.





В этой связи необходимо придать взаимоотношениям более структурированный и устойчивый характер в интересах обеих сторон и региональной стабильности в целом, подчеркнул министр иностранных дел Беларуси.