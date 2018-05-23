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Председателем Кобринского райисполкома стал ярый сторонник Путина

Александр Лукашенко 22 мая согласовал назначение Михаила Гришкевича председателем Кобринского райисполкома. На этом посту он сменит Александра Зозулю, который руководил районом с 2013 года.

Председателем Кобринского райисполкома стал ярый сторонник Путина
Михаил Гришкевич в фуражке
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Михаил Гришкевич. Фото: ok.ru.

Михаилу Гришкевичу 42 года. До этого он возглавлял хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, одно из самых успешных хозяйств Брестской области. Специализируется предприятие на выращивании зерновых культур, рапса, производстве свинины, говядины, молока.

Теперь же Гришкевич пошел на повышение, он возглавил соседний с Пружанами Кобринский район. Мы посмотрели, что постит и что лайкает новый председатель в социальных сетях. Гришкевич очень активен в «Одноклассниках», где имеет два аккаунта, пишет "Наша Нива".

Там много неформальных фото вертикальщиков. Система «Одноклассников» такова, что весь залайканый пользователем контент сразу отражается на твоей странице. В результате обе страницы Гришкевича пестрят перепостами в поддержку Владимира Путина, а также оскорбительными для украинцев записями. Здесь мы приведем несколько примеров.
#1#


12:49 23/05/2018






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