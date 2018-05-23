Председателем Кобринского райисполкома стал ярый сторонник Путина

Михаилу Гришкевичу 42 года. До этого он возглавлял хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, одно из самых успешных хозяйств Брестской области. Специализируется предприятие на выращивании зерновых культур, рапса, производстве свинины, говядины, молока.

Там много неформальных фото вертикальщиков. Система «Одноклассников» такова, что весь залайканый пользователем контент сразу отражается на твоей странице. В результате обе страницы Гришкевича пестрят перепостами в поддержку Владимира Путина, а также оскорбительными для украинцев записями. Здесь мы приведем несколько примеров.