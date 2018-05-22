Ленту.ru заинтересовали «диктаторы, с которыми дружил Лукашенко»

Автор обращает внимание на то, что белорусско-российские и белорусско-западные отношения не простые, и за каждой новой волной их обострения Лукашенко требует от чиновников активизировать сотрудничество со странами «дальней дуги».









В первые годы президентства это проявлялось даже в еще большей степени — тогда Лукашенко позиционировал себя антизападным лидером. Lenta.ru напомнила, что в начале 2000-х Лукашенко дружил с Саддамом Хусейном и даже предложил ему политическое убежище. Также дружеские отношения были у главы Беларуси с Муаммаром Каддафи и Фиделем Кастро.





Такие контакты белорусского руководства автор объясняет следующим образом:





«Для белорусского государства 2000-е были очень интересным периодом. Республика переживала экономический рост, жизнь людей улучшалась на глазах, в обиход едва не вошло выражение «белорусское экономическое чудо». Все это привело к головокружению от успехов. Провластные эксперты начали заявлять, что у Беларуси появилась возможность претендовать на новый, более высокий внешнеполитический статус. Эта тенденция особенно ярко проявилась на фоне постепенного ухудшения отношений с Россией», — пишет Lenta.ru.









Однако у Беларуси так ничего и не получилось — «ни Ливия, ни арабские нефтяные монархии не желали всерьез вкладываться в белорусскую экономику».





Отдельно остановился автор на белорусско-венесуэльском сотрудничестве. Как он считает, поставки венесуэльской нефти и многие инфраструктурные проекты были вызваны желанием найти альтернативу российской нефти.





«Представители Минска на все голоса рассказывали об очевидной выгоде операций с заокеанским «черным золотом», при этом, однако, отказываясь отвечать на прямые вопросы о его стоимости. Лукашенко же не скупился на похвалы в адрес Чавеса, который, по его словам, помог Беларуси в деле непреклонного отстаивания собственного суверенитета», — пишет Lenta.ru.









Далее, вспоминает автор, Беларусь начала все же шаг за шагом улучшать отношения с Западом, а надежды на экономическую экспансию в отношении стран «дальней дуги» были оставлены. Но это не мешало Беларуси «активно сбывать в азиатские и африканские страны свое оружие».





Автор утверждает, что белорусское оружие перепродавалось и попадало в руки ливийских исламистов и сирийских сторонников «исламского государства»:





«Фактически складывается ситуация, когда оружие из одной страны Союзного государства будет использовано против солдат из другой. Но белорусские власти это, похоже, не смущает», — пишет автор Lenta.ru.



